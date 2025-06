Zé Felipe vive reencontro emocionante após se separar de Virginia

Virginia Fonseca e Zé Felipe - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Zé Felipe retornou para o Brasil e viveu um reencontro emocionante com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, pela primeira vez após se separar da influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca.

O artista mostrou o momento em que foi recebido pelas meninas ao chegar em Goiânia. “Melhor recepção do mundo. O papai ama vocês demais, minhas Marias”, disse Zé. Nas redes sociais, ele ainda mostrou que as duas seguravam cartazes com as seguintes mensagens para o cantor: “Papai, te amamos”, “José Felipe” e “Amor”.

Zé Felipe explicou que ainda não reencontrou o caçula, José Leonardo, porque o bebê estava em uma consulta médica. Posteriormente, ele também mostrou o momento com o menino.

Veja os momentos:

RIQUEZA! Depois de alguns dias em turnê fora do Brasil, Zé Felipe voltou pra casa e foi recebido com muito amor pelas filhas. ❤️ pic.twitter.com/9PNV46IArB — SERTANEJO NA NET (@sertanejonanet) June 1, 2025

Zé Felipe mostrou os momentos em uma rede social | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor estava em Portugal realizando uma série de shows. Foi durante a viagem que o ele e a influenciadora Virginia Fonseca decidiram terminar o relacionamento e anunciar o término.

Separação

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento na noite da última terça-feira, 27. O casal comunicou, em uma publicação conjunta no Instagram, a decisão, reforçando que seguirão amigos e unidos no cuidado das crianças.

Os dois destacaram a importância da trajetória que viveram juntos e afirmaram que a separação não diminui o valor da família construída. Eles pediram respeito e compreensão ao público, esclarecendo que optaram pela honestidade e não pela manutenção de uma aparência. “Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos”, declararam.

O casal enfatizou que está em paz e que manterá o compromisso com a criação dos filhos. Virginia finalizou pedindo para que não sejam criadas histórias falsas sobre o término e reforçou: “Estamos prontos para cuidar dos frutos do nosso amor”.

Confira o texto na íntegra:

"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos.

Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos.

Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós.

Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos.

Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente."

Frieza e grosseria

Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, a relação entre os dois já vinha desgastada há tempos, com relatos de que Virginia tratava o cantor de forma fria e grosseira em diversas situações.

Além disso, pessoas próximas afirmam que o comportamento de Virginia era ríspido e que Zé Felipe, descrito como alguém extremamente apaixonado, muitas vezes se submetia a situações desconfortáveis, uma delas envolve um pedido para que ela deixasse de seguir o ex-namorado Rezende nas redes sociais, mas o desejo do rapaz não foi atendido loira.

Outros relatos apontam que o cantor parecia mais um funcionário à disposição da influenciadora, que teria, inclusive, excluído pessoas próximas ao cantor ao longo da relação.

Sem brigas?

Casamento de Virginia e Zé Felipe chegou ao fim na última terça-feira, 27. | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após anunciarem a separação, Virginia Fonseca e Zé Felipe surgiram juntos na manhã da última quarta-feira, 28, e romperam o silêncio. Em um vídeo publicado nos stories do perfil oficial da influenciadora digital no Instagram, o ex-casal falou sobre a decisão e negou qualquer “jogada de marketing”.

“Estamos aqui depois do encerramento do nosso ciclo como casal, mas continuamos como amigos. Não é marketing, Zé não vai lançar música e eu não vou lançar produto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra”, iniciou Virginia. Em seguida, Zé completou: “A gente só quis acabar da melhor forma”.

A loira afirmou que o objetivo era terminar antes de acontecer alguma briga. “Não quisemos dar brecha para um sair odiando o outro. Para um sair brigando com o outro”, seguiu. Logo depois, Zé falou: “Até porque foram momentos maravilhosos que a gente viveu juntos. Melhores momentos da minha vida. Construímos uma família, 3 filhos abençoados, lindos, saudáveis. E acho que tudo é por eles. Melhor deixar assim e ter uma amizade, respeito”.

No português mais claro: só não estamos beijando e [tendo relações sexuais]. De resto, amizade continua, parceria continua, carinho continua, tudo continua. Virginia Fonseca - influenciadora digital

Os ex-pombinhos falaram para os seguidores não esperarem brigas. “Não esperem a gente chegando em casa, loucos com as roupas, um saindo da casa. Vamos continuar uma família, pelo bem dos nossos filhos e por tudo que a gente construiu, viveu, foi tudo muito especial”, disse a empresária.

Zé ainda destacou que foi uma decisão bastante difícil e que choraram a noite toda após o anúncio. “Toda mudança é difícil. Mas a gente não pode ser covarde, não pode ter medo. [Tem que] encarar de frente”, completou o cantor.

Zé Felipe faz apelo após se separar de Virginia

O cantor Zé Felipe fez um apelo nas redes sociais na última quinta-feira, 29. Ele pediu que os fãs e seguidores parem com os ataques virtuais à sua ex-esposa, a influenciadora Virginia Fonseca.

Zé reforçou que o término do casamento foi uma decisão tomada em comum acordo e que ambos seguem com respeito e carinho mútuo, especialmente em nome da família que construíram juntos.

“Quero pedir do fundo do meu coração mesmo para todo mundo parar de atacar a Virginia. Não foi ela que terminou esse casamento, a gente entrou num consenso, fui eu e ela, nós dois juntos. E vimos que isso é o melhor para não dar briga”, iniciou.

Além disso, o cantor expressou gratidão pela parceria que tiveram e pela mãe dedicada que Virginia é para os filhos do casal. “Gratidão define. Obrigada por ser uma mãe maravilhosa pros nossos filhos. Você é uma mulher incrível, e mesmo que a vida siga caminhos diferentes, sempre vou estar aqui pra te apoiar no que precisar”, seguiu.

Na oportunidade, ele disse que ambos estão sofrendo com a situação e pediu que as pessoas evitem criar boatos ou alimentar polêmicas. “A gente tem uma família, a gente tem filhos. Então, não tem quem tá sofrendo mais, quem tá sofrendo menos, eu acho que cada um tem uma forma de sofrer. E sei que ela tá com o coração despedaçado, como eu estou também”, enfatizou.

Por fim, Zé Felipe destacou a importância de manter uma boa convivência com Virginia em prol dos filhos e da família. “

Eu peço só que parem de inventar coisas, sabe, do fundo do coração mesmo. E é isso, a vida que segue, a gente tem que ter uma convivência maravilhosa, e graças a Deus a gente tem. O carinho existe, o respeito existe entre nós, porque o maior presente que eu já tive na minha vida, quem deu foi Deus e a Virgínia, e para ela também. Zé Felipe - cantor

Virginia deu sinais da separação

Parece que o término de Virginia e Zé Felipe não aconteceu “do nada”. Isso porque a influenciadora digital deu indícios da separação horas antes do anúncio oficial.

O ex-casal se encontrou na cidade de Coimbra, em Portugal, onde o cantor faz uma apresentação nessa quarta-feira, 28, mas a influenciadora demonstrou que não havia conversado com o ex-marido.

Virginia estava em Paris, na França, e chegou antes em Portugal para se encontrar com o rapaz durante a tarde de terça. Nas redes sociais, ela mostrou que estava com o então marido. Um dia antes, porém, ela foi questionada sobre a cidade em que Zé chegaria no país europeu, mas não soube explicar.

“Zé chega amanhã, se Deus quiser, acho que vai chegar e vai para Coimbra, porque tem show em Coimbra. Amanhã vou para Coimbra… Ele não chega direto em Coimbra. Não sei onde ele chega, se é em Lisboa ou em Porto, mas a gente vai se encontrar em Coimbra”, disse a apresentadora do programa ‘Sabadou com Virginia’, do SBT.

Patrimônio milionário

O patrimônio de Virginia e Zé Felipe é estimado em mais de R$ 400 milhões. Ela é dona de uma linha de maquiagem, a Wepink. Virginia e Samara Pink, sua sócia, faturaram, somente em 2023, R$ 378 milhões. O investimento inicial na marca foi de R$ 600 mil. As informações são da revista Quem.

Segundo o Correio Braziliense, o salário da apresentadora no SBT é superior a R$ 60 mil. Somente no Instagram, Virginia é seguida por quase 53 milhões pessoas.

Já Zé Felipe possui fortuna avaliada em mais de R$ 110 milhões, segundo a Forbes. O cachê do músico gira em torno de R$ 100 mil. Ele também investe no ramo de criação de animais.

Como será a divisão da fortuna?

Ao se casarem, o cantor e a influenciadora digital optaram pela comunhão parcial de bens, ou seja, todos os bens adquiridos durante o matrimônio serão compartilhados pelo casal. Além do patrimônio no nome de cada um, Virginia e Zé Felipe são donos de uma holding e a utilizam para registrar bens.

Recentemente, Virginia comprou um avião avaliado em R$ 30 milhões e deu a Zé Felipe. A aeronave foi registrada no nome da holding do ex-casal. Eles ainda não anunciaram como será a partilha de bens, mas se sabe que envolverá muitos aspectos.

Além de todos os bens já mencionados, Virginia e Zé Felipe são donos de uma mansão luxuosa localizada em Goiânia. A residência de alto padrão levou cinco anos para ser concluída e é avaliada em R$ 5 milhões. O imóvel possui suítes, piscina, brinquedoteca, cinema, suítes, academia, spa, estúdio de gravação e mais.

Virginia e Zé Felipe já terminaram antes

Essa não é a primeira vez que Virginia e Zé Felipe enfrentam uma separação. A influenciadora já havia contado publicamente sobre um breve término com o cantor, pai de seus três filhos. Em relato feito durante seu programa no SBT, o ‘Sabadou Com Virginia’, ela relembrou que, a caminho da Fazenda Talismã, propriedade do sogro Leonardo, o marido exagerou na bebida e a irritou com uma atitude pública.

Segundo Virginia, Zé Felipe, já embriagado, usou o microfone para pedir que ela "calasse a boca", na frente de todos os presentes. “Fiquei sem entender, mas ele estava bêbado. Fiquei muito brava”, relatou. Mesmo após o pedido de desculpas, Virginia afirmou que pediu para o marido dormir no sofá. “Quando eu ficar de boa, a gente volta”, disse ela. O afastamento durou cinco dias até que o casal retomasse a rotina normalmente.