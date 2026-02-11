Menu
CAMBISTA?

Filho de Ivete Sangalo vende abadá de camarote pela internet

Cantora se apresentará no espaço na terça-feira de Carnaval

Por Luiza Nascimento

11/02/2026 - 12:33 h | Atualizada em 11/02/2026 - 14:04

Imagem ilustrativa da imagem Filho de Ivete Sangalo vende abadá de camarote pela internet
-

O filho de Ivete Sangalo, Marcelo Sangalo Cady, surpreendeu os seguidores ao anunciar a venda de um abadá para o Camarote Salvador, um dos principais no Carnaval da capital baiana, através do seu perfil no Instagram.

A publicação não está mais disponível, mas o print foi compartilhado pelo influenciador Luan Correa, da página Língua Solta, e viralizou. Assim, o jovem justificou a postagem. "Era do meu amigo véi", disse Marcelo.

Imagem ilustrativa da imagem Filho de Ivete Sangalo vende abadá de camarote pela internet
| Foto: Reprodução

Apesar de inusitada, não é a primeira vez que acontece algo semelhante. Em 2022, o primogênito usou as redes sociais para vender um Playstation 4 para conseguir comprar uma prancha de surf.

Ivete se apresentará no camarote

Coincidência ou não, Ivete vai se apresentar no mesmo camarote durante o Carnaval 2026. O show está marcado para dia 17 de fevereiro, na terça-feira da folia.

