CAMBISTA?
Filho de Ivete Sangalo vende abadá de camarote pela internet
Cantora se apresentará no espaço na terça-feira de Carnaval
Por Luiza Nascimento
Siga o A TARDE no Google
O filho de Ivete Sangalo, Marcelo Sangalo Cady, surpreendeu os seguidores ao anunciar a venda de um abadá para o Camarote Salvador, um dos principais no Carnaval da capital baiana, através do seu perfil no Instagram.
A publicação não está mais disponível, mas o print foi compartilhado pelo influenciador Luan Correa, da página Língua Solta, e viralizou. Assim, o jovem justificou a postagem. "Era do meu amigo véi", disse Marcelo.
Apesar de inusitada, não é a primeira vez que acontece algo semelhante. Em 2022, o primogênito usou as redes sociais para vender um Playstation 4 para conseguir comprar uma prancha de surf.
Ivete se apresentará no camarote
Coincidência ou não, Ivete vai se apresentar no mesmo camarote durante o Carnaval 2026. O show está marcado para dia 17 de fevereiro, na terça-feira da folia.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes