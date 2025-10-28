Mila Paes: Sustentabilidade e Emprego guiam o desenvolvimento econômico de Salvador

Mila Paes, secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda da Prefeitura de Salvador - Foto: Divulgação

Mila é empresária, consultora, pós graduada em gestão financeira, controladoria e auditoria pela FGV, em Governança para Conselhos de Administração pela Exame & Saint Paul, e especialista em Governança e Inovação Pública para Líderes da América Latina pelo CAF. Graduada em administração pela faculdade Ruy Barbosa da Bahia e cursou Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia.

Atuou na iniciativa privada como diretora de projetos de Parcerias Público Privadas, desenvolvendo e coordenando projetos de PPPs e Concessões em todo o país. Foi facilitadora em cursos de capacitação e aculturamento de trainees e jovens talentos.

Na área pública, exerceu também os cargos de Diretora e de Subsecretária de Desenvolvimento e Urbanismo da cidade de Salvador quando coordenou o Programa de desenvolvimento econômico Salvador 360.

Se orgulha muito de hoje atuar fortalecendo ações de transformação econômica da cidade de Salvador levando a cidade a 1ª colocação em geração de empregos do Nordeste, ampliando sua matriz econômica para setores como o de saúde, economia do mar, logística e tecnologia, atraindo investimentos novos para a cidade, melhorando o ambiente de negócios qualificando mais de 70 mil pessoas em carreiras do presente e do futuro além de programas que transformam a vida de nossos jovens, mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O Congresso debateu amplamente o papel das cidades na transição para uma economia verde. Como a SEMDEC tem incorporado os princípios da sustentabilidade em suas políticas de desenvolvimento econômico?

A SEMDEC tem uma atuação transversal e integrada com as demais secretarias, atuamos com foco no desenvolvimento econômico da cidade em várias frentes desde a atração de investimentos, desburocratização, qualificação de mão de obra e estruturação de projetos. A atuação da secretaria tem como foco o desenvolvimento sustentável, fortalecendo os setores econômicos já existentes e fortes da cidade e desenvolvendo novos segmentos potenciais, tendo como guia os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

São muitas as ações municipais que incorporam princípios da sustentabilidade em sua concepção, podemos citar algumas como o IPTU Verde, IPTU amarelo, Política Municipal de Inovação, projetos como o Colabore, e mais recentemente, no Renova Centro, que tem como pilar a reforma e ressignificação dos espaços históricos e centrais da primeira capital do Brasil.

Quais iniciativas da Secretaria têm buscado estimular o empreendedorismo sustentável em Salvador, especialmente entre pequenos e médios negócios?

A SEMDEC tem desenvolvido diversas iniciativas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo sustentável em Salvador, especialmente entre micro, pequenos e médios negócios. Atuamos desde o fomento a formação empreendedora junto às universidades, passando por espaços dedicados ao atendimento e apoio ao pequeno empreendedor, programas de qualificação e formação empreendedora e até programa de microcrédito produtivo.

Entre as principais ações, destacam-se os programas de qualificação empreendedora, através do programa Empreenda Salvador que capacita empreendedores para adotarem práticas mais sustentáveis, inovadoras e economicamente viáveis em seus negócios.

Temos também estimulado a economia circular e criativa por meio da promoção de feiras de rua e eventos temáticos, que priorizam a produção local, o consumo consciente e o reaproveitamento de materiais.

Essas ações reforçam o compromisso da Prefeitura de Salvador com uma economia mais inclusiva, inovadora e ambientalmente responsável, fortalecendo o ecossistema empreendedor local e estimulando o crescimento sustentável da cidade.

Como as parcerias público-privadas (PPPs) podem contribuir para impulsionar projetos voltados à economia verde e à infraestrutura sustentável na capital baiana?

As Parcerias Público-Privadas (PPPs) desempenham um papel fundamental para impulsionar a economia verde e desenvolver infraestrutura sustentável na capital baiana. Ao unir recursos e expertise do setor privado com o planejamento estratégico público, as PPPs viabilizam investimentos em projetos ambientalmente responsáveis – como energia renovável, mobilidade urbana limpa e gestão eficiente de resíduos – que contribuem para o crescimento econômico e a geração de empregos locais, com menor impacto ambiental. Essas parcerias trazem inovação e eficiência aos projetos, além de compartilharem riscos e responsabilidades financeiras entre as partes, ampliando a capacidade de executar iniciativas sustentáveis de grande porte.

Salvador conta ainda com o recém-lançado Guia de Concessões e Parcerias, elaborado pela SEMDEC em colaboração com o PNUD, que estabelece diretrizes claras para estruturar concessões com foco em sustentabilidade. Esse guia, que inclui um capítulo dedicado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, alinha os projetos de PPP às metas globais de desenvolvimento sustentável desde a concepção. Assim, as Parcerias Público-Privadas em Salvador são estruturadas tendo como foco para modernizar a infraestrutura de forma sustentável e estimular uma economia mais verde, garantindo segurança jurídica e benefícios socioambientais à população.

A SEMDEC tem programas que incentivam startups ou negócios de impacto socioambiental? Pode destacar algum?

O programa Salvador Lab, coordenado pela SEMDEC, tem como foco fomentar a formação empreendedora através do incentivo a projetos inovadores, no âmbito universitário, fazendo o alinhamento de pesquisa, demanda social e incentivo para gerar inovação. Foram mais de 200 alunos impactados, com programas de inovação aberta, a exemplo do TCC empreendedor, competição e premiação de projetos de alunos com objetivo de estimular o nascimento de novos negócios a partir de ideias inovadoras. É o poder público fomentando os jovens a tirar ideias do papel, transformando projetos inovadores que virariam apenas “papel nas bibliotecas da universidade” em futuros negócios geradores de emprego e renda.

Um dos temas centrais do Congresso foi a transição ecológica justa. Como a SEMDEC pretende equilibrar o crescimento econômico com a preservação ambiental e a inclusão social?

A Prefeitura de Salvador tem atuado de forma integrada para alinhar a agenda climática às metas de geração de emprego, qualificação profissional e incentivo ao empreendedorismo. Um dos exemplos concretos disso é o fortalecimento do setor de energia solar, que vem apresentando crescimento acelerado na cidade, impulsionado por políticas fiscais e ações estruturadas.

Com o Programa Salvador Solar, por exemplo, o município promoveu um aumento de 63% no uso de energia fotovoltaica em 2021, oferecendo incentivos como descontos de até 60% no ISS e 10% no IPTU Amarelo, além de realizar o mapeamento energético por edificação. Essa política vem estimulando a expansão do setor e a criação de novas oportunidades de trabalho e negócios sustentáveis.

Na dimensão da inclusão produtiva, a SEMDEC tem investido fortemente na formação e inserção de profissionais em novos mercados verdes. Por meio da Trilha de Energia Solar do Programa Treinar para Empregar, desenvolvida em parceria com a Trecon Treinamentos e o SENAI, já foram emitidos 350 certificados de qualificação, com 15% das vagas ocupadas por mulheres, reforçando o compromisso com a equidade de gênero no setor.

Mais de 70% dos profissionais formados já estão inseridos no mercado, o que demonstra o impacto positivo dessas políticas na geração de renda e no fortalecimento da economia verde local.

Assim, a Prefeitura de Salvador reafirma seu compromisso com uma transição ecológica justa, que une crescimento econômico, preservação ambiental e inclusão social, preparando a cidade para os desafios e oportunidades da nova economia sustentável

A transição ecológica precisa ser justa — isso significa preparar as pessoas para as novas oportunidades do mercado verde. Por isso, a SEMDEC tem investido em qualificação profissional e em programas de apoio ao empreendedorismo local, especialmente voltados a grupos historicamente excluídos, como mulheres, jovens e comunidades periféricas.

Como a SEMDEC atua em parceria com outras secretarias e órgãos municipais para promover um modelo de desenvolvimento urbano sustentável em Salvador?

Conforme já exposto, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (SEMDEC) atua de forma transversal e articulada com diversas secretarias e órgãos municipais para consolidar um modelo de desenvolvimento urbano sustentável em Salvador, integrando crescimento econômico, inovação, inclusão social e sustentabilidade ambiental.

Entre as principais parcerias, destaca-se a atuação conjunta com a Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência, especialmente na promoção da economia verde e da transição energética, por meio de políticas voltadas à expansão do uso da energia solar e à formação de profissionais para o setor de energias renováveis.

Ademais ao conceito de sustentabilidade e da dimensão ambiental, atuamos com o fortalecimento da inclusão produtiva, da equidade de oportunidades e da justiça social. Nesse sentido, a SEMDEC mantém uma atuação integrada com a Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (SEMPRE) e com a Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), desenvolvendo ações voltadas à capacitação profissional, geração de renda e empregabilidade de públicos em situação de vulnerabilidade social, incluindo mulheres, jovens e pessoas com deficiência.

Essas parcerias fortalecem programas e iniciativas como o Treinar para Empregar, o SIMM Itinerante, as ações de incentivo ao empreendedorismo feminino e inclusivo, e os mutirões de atendimento social e de empregabilidade realizados nos bairros, aproximando oportunidades econômicas das comunidades.

Trabalhar de forma alinhada com as demais secretarias é uma premissa da SEMDEC e um princípio da gestão municipal, que opera a partir de um planejamento estratégico integrado, elaborado em conjunto com todas as pastas da administração. Além do Plano Estratégico Municipal, a SEMDEC participa ativamente de comissões e comitês intersetoriais, que fortalecem a governança compartilhada e a tomada de decisão articulada.

Entre esses fóruns, destacam-se o Comitê Municipal de Desburocratização e Desenvolvimento Econômico, o Comitê Municipal de Inovação, o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, entre outros espaços que promovem a integração de políticas públicas sob a ótica do desenvolvimento sustentável, participativo e inclusivo.

Assim, a SEMDEC reafirma seu papel como articuladora estratégica na construção de um modelo de cidade que alia crescimento econômico, desenvolvimento social e sustentabilidade ambiental, garantindo oportunidades e qualidade de vida para toda a população.

Como a SEMDEC avalia a importância de eventos como o Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade para fomentar o diálogo entre governo, empresas e sociedade civil sobre um modelo de desenvolvimento mais responsável e inclusivo?

Esses espaços de debate e troca de experiências são estratégicos e fundamentais, pois permitem alinhar políticas públicas locais às melhores práticas nacionais e internacionais em sustentabilidade e governança. É nesse tipo de ambiente que surgem parcerias, ideias inovadoras e soluções concretas para desafios que são comuns a todos: geração de emprego, atração de investimentos e proteção ambiental.

Importante sempre destacar a força e potência desses momentos de conexão e troca entre o poder público, o setor empresarial e a sociedade civil, o Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade tem resgatado de forma maestral esse protagonismo baiano e recoloca Salvador na vanguarda de uma pauta que é crucial para nosso país e para o mundo.

