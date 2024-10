Jornal Massa! celebra sucesso nas bancas e no digital

É isso: o povo abraçou o MASSA! e não larga mais - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O Jornal MASSA! completa nesta sexta-feira, 18, 14 anos de história sendo cada vez mais a cara do povo da Bahia! Com muito orgulho, o jornal é líder de vendas avulsas em toda a Bahia e está em 7º lugar no Brasil em vendas, segundo auditoria do mês de agosto do Instituto Verificador de Comunicação (IVC). Nesta data, o Portal MASSA! também está em festa, celebrando dois anos de sucesso no ar. É isso: o povo abraçou o MASSA! e não larga mais.

O MASSA! é o companheiro diário de quem vive a realidade dos bairros populares de Salvador. Não é só sobre notícias, é sobre representar a galera e dar voz ao povo. Os números são importantes, mas o grande destaque é para o carinho que o público tem com esses dois produtos.

Quem fala com orgulho dessa trajetória é Kenna Martins, editora-chefe e coordenadora do jornal e do portal. Ela destaca o papel do veículo em informar e contribuir para a formação de cidadãos. “Ao longo desses 14 anos, o MASSA! trilhou um caminho de sucesso, vencendo desafios e dialogando de forma clara, honesta e imparcial com seus leitores. Somos uma verdadeira potência no jornalismo popular, líder em vendas na Bahia e seguindo uma crescente nas plataformas digitais”, afirma Kenna.



Leia mais:

>> História, resistência e inovação: A TARDE completa 112 anos

E por falar em digital, o Portal MASSA! é um capítulo à parte nessa história. Lançado há apenas dois anos, já se tornou uma referência em notícias de segurança pública, entretenimento e no acompanhamento da vida cultural e social mais badalada de Salvador. Rafael Tiago Nunes, coordenador dos portais do Grupo A Tarde, vê no Portal MASSA! uma extensão natural do que o jornal impresso já fazia de melhor. “A gente dá voz para as pessoas, expõe os problemas das comunidades e oferece um espaço para que todos possam ser ouvidos. Nosso papel é ser o espelho do que acontece nos bairros e, ao mesmo tempo, valorizar a raiz da Bahia, trazendo muita cultura”, diz o coordenador.

Com uma linguagem leve, acessível e cheia de irreverência, o MASSA! se conecta com os moradores de Salvador, principalmente dos bairros mais populosos. Essa é uma identidade da marca, e, por isso, é presente tanto no papel do jornal quanto na tela do computador. É um produto no qual as pessoas se enxergam, e é por isso que figura como um sucesso de vendas e de repercussão.

Caroline Góis, diretora de portais do Grupo A Tarde, enfatiza que a cara do MASSA! está justamente nesta conexão."O grande diferencial do MASSA! é a identificação com quem consome o produto. A gente fala a língua do nosso público, seja para informar, prestar serviço ou entreter”, disse. “O MASSA!, sem dúvidas, é o coração do Grupo A Tarde que atinge cada bairro dessa cidade ”, concluiu.

Como em todo aniversário, é muito interessante olhar para trás e ver o caminho que foi trilhado, o caminho que foi construído até aqui e, assim, enxergar que a base de tudo está numa credibilidade que a marca carrega desde o começo, como reforça o head de impresso do Grupo, Luiz Lasserre. “É uma alegria ver o desenvolvimento, ao longo desses 14 anos, de um jornal que surgiu no mercado baiano e fez a diferença. É um posicionamento original, um jornal vibrante, que fala a língua da população de uma maneira criativa, mas também com conteúdos de qualidade. Tem leveza na linguagem, na parte gráfica, mas ao mesmo tempo informa. E é isso que fez com que o jornal caísse no gosto do leitor”, ressalta Lasserre.

Não é só o número de vendas que faz do jornal um sucesso, nem mesmo apenas a sua identidade. A maneira como esta marca se projeta para o futuro, pensa em inovação e está sempre atenta ao que acontece na cidade, pronta para “surfar na onda” da melhor maneira possível é o que faz do MASSA! uma referência quando o assunto é Salvador.

Luciano Neves, diretor de Relações Institucionais do Grupo A Tarde, defende o MASSA! como um produto que faz a diferença na popularidade do grupo. “É uma mola propulsora porque está muito perto das comunidades, e, por isso, tem contribuído tanto para o crescimento do grupo como um todo. A gente não se contenta mais em somente compartilhar notícia, a gente quer se aproximar cada vez mais do povo”, ressalta.

E para os próximos capítulos dessa história de sucesso, leitores, internautas e seguidores podem aguardar grandes novidades. Uma delas, como adianta Luciano Neves, será o lançamento do projeto ‘Meu Bairro é Massa!”, que vai apresentar ao público as potências das comunidades soteropolitanas.

Com o MASSA! completando mais um ano de conquistas e desafios superados, seja no físico seja no digital, a certeza que fica é que ele continuará sendo um companheiro diário para os baianos, sempre levando a informação que faz a diferença.

Marca no topo

A consolidação do MASSA! no mercado é notável, e é por isso que ostenta o importante título de líder em venda avulsa na Bahia e está dentro do top 10 do Brasil. São 19 municípios de canto a canto da Bahia consumindo diariamente o produto, o que representa um desafio de logística significativo, já que o jornal é impresso apenas em Salvador.

Apesar de desafiadora, a logística que começa na apuração da notícia e termina na venda do jornal tem funcionado bem, segundo Rogério Santos, coordenador de venda avulsa do Grupo.

“O jornal impresso representa uma tradição pautada com a credibilidade da informação. O Jornal MASSA! segue sendo um dos meios de comunicação mais confiáveis, vai muito mais além de um veículo de comunicação. Mesmo diante dos prognósticos que envolvem a ‘crise do papel’, o MASSA! é o sétimo jornal que mais vende a nível nacional. O veículo é uma referência com conteúdo confiável, explicativo e aprofundado com os acontecimentos, pautado de conhecimentos através da investigação e credibilidade da informação dos fatos”.

Comemoração na Lapa

O MASSA! vai celebrar seu aniversário em grande estilo com uma festa animada e cheia de surpresas! A comemoração acontece, nesta sexta-feira (18), das 11h às 15h, na Estação da Lapa, em Salvador. O evento vai ser marcado por shows gratuitos, com o cantor SidLove e o grupo de pagodão Os Africanos garantindo a animação da galera.

Além disso, a festa vai ter sorteios, distribuição de brindes e muita diversão para o público. É a oportunidade perfeita para curtir boa música e festejar junto com o MASSA! mais um ano de sucesso!