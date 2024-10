Rumo ao topo: Portal A TARDE é o que mais cresce em usuários na Bahia

Site é um dos mais lidos da Bahia - Foto: Editoria de Arte de A TARDE

Em franco crescimento, o Portal A TARDE tem conquistado cada vez mais audiência e ampliado seu espaço entre veículos digitais na Bahia. De acordo com um ranking customizado extraído da plataforma Comscore, que mede audiência de sites, o Portal pulou de quinto para segundo lugar em número de usuários nos últimos doze meses. Em agosto, o veículo apresentou o maior percentual de crescimento entre seus principais concorrentes, se consolidando como um dos principais veículos digitais do país.



Somente no último mês de agosto foram mais de dois milhões de usuários visitando o Portal A Tarde. É quase o dobro de usuários, por exemplo, do site iBahia, que registrou 1.085 milhões de usuários. No mesmo período, o Bahia Notícias registrou 1.576 milhão de usuários.



O crescimento do Portal A TARDE também é referendado pelo Google Analytics, outra plataforma de medição de audiência. De agosto para setembro de 2024, o site dobrou o número de usuários, 118%, e aumentou em 81% o número de pageviews. Ainda segundo o Google Analytics, na comparação janeiro a setembro 2023 x 2024, o Portal A TARDE já registrou crescimento de mais de 40% em pageviews e 136% em usuários.



Em julho, o Portal A TARDE apresentou nova cara as seus usuários, oferecendo, além de mais conteúdo e informação, uma melhor interface e experiência de navegação. Novas editorias e colunistas, mais prestação de serviço, notícias exclusivas e mais aprofundadas, recursos audiovisuais, além de uma cobertura diferenciada dos principais fatos do dia, especialmente em Salvador e na Bahia.



Jornal A Tarde e Massa também são líderes

A grande audiência do Portal A TARDE confirma o momento de crescimento de todo Grupo A Tarde, que já mantém a liderança com outros veículos. Dados do IVC, Índice Verificador de Comunicação, mostram que o Jornal A Tarde é o quinto em circulação no Brasil e líder no Norte-Nordeste com ampla vantagem para os concorrentes da região.

O IVC ainda mostra que o Jornal A TARDE também é líder em assinaturas na Bahia somando as assinaturas do Impresso e Digital. Além do impresso, o Jornal A TARDE disponibiliza versão digital no Portal A Tarde para seus assinantes com um plus de acesso exclusivo ao acervo histórico do veículo com mais de 111 anos e o clube de benefícios A TARDE, com direito a descontos em cinema, peças de teatro, restaurantes, etc.

Ainda segundo o IVC, o Jornal MASSA! é líder em número de venda avulsa na Bahia. Além da versão impressa, o internauta pode encontrar mais informações e notícias, colunas e informações exclusivas sobre Salvador, Famosos e Entretenimento no Portal MASSA!.