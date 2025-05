CIMATEC Park: investimentos em tecnologia e inovação na Bahia

Ford e BYD são referência em projetos de desenvolvimento - Foto: Divulgação

O CIMATEC Park, complexo tecnológico e industrial localizado em uma área de 4 milhões de metros quadrados no Centro Industrial de Camaçari, vivencia um momento de expansão. Está sendo construído um prédio de engenharia, que irá permitir a ampliação da infraestrutura do Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da Ford no Brasil.

Estão em andamento ainda as obras do Science Park, que será um polo colaborativo para o desenvolvimento científico, conectado com os desafios das indústrias baianas e do Brasil. Esses equipamentos têm previsão de entrega para o ano que vem, de acordo com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB).

O Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da Ford no Brasil, com sede em Camaçari (BA) e unidades em Salvador (BA) e Tatuí (SP), é um dos nove da empresa no mundo. Ele conta com um time de mais de 1.500 especialistas que trabalha em projetos globais, integrado ao ecossistema de inovação da marca, e hoje é responsável pelo desenvolvimento de um terço de todas as funcionalidades e tecnologias presentes nos carros da marca no mundo, incluindo modelos elétricos, conectados e tecnologias autônomas.

As instalações da Ford no CIMATEC Park somam hoje 6 mil metros quadrados, distribuídos por seis prédios, onde funcionam escritórios, laboratórios de realidade virtual e uma área de “teardown” – que realiza a desmontagem e análise de componentes. É a empresa com maior área nesse ecossistema de inovação.

O novo prédio de engenharia terá escritórios, laboratórios de desenvolvimento, área de treinamento e auditório. “Essa ampliação reforça o compromisso da Ford em continuar investindo nos talentos brasileiros e nos posiciona como um dos centros de desenvolvimento da Ford mais competentes no mundo. A parceria junto ao SENAI CIMATEC na Bahia é fundamental para esse crescimento, permitindo uma formação de alta qualificação em um ambiente de tecnologia e inovação”, afirma o diretor de Desenvolvimento do Produto da Ford América do Sul, Alex Machado.

Programa gratuito

Criado pela Ford e pela Ford Philanthropy, frente filantrópica da empresa, em parceria com o Global Giving, SENAI-BA, SENAI-SP e Rede Cidadã, o Ford Enter é um programa gratuito de programação front-end, que prepara pessoas em situação de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho na área de tecnologia. O curso inclui 300 horas de formação em desenvolvimento de software front-end, além de aulas de inglês técnico, lógica, habilidades comportamentais, mentoria e palestras sobre temas relevantes para o setor de tecnologia

Ford Enter Bahia, programa gratuito de programação | Foto: Divulgação

Os alunos recebem ainda ajuda de custo para alimentação e transporte, suporte pedagógico e assistência social, além de apoio na preparação para entrevistas de emprego e um diploma emitido pelo SENAI. A Rede Cidadã é responsável pela formação comportamental dos alunos e vai apoiar a inserção deles no mercado de trabalho com a busca ativa de vagas.

Na Bahia, serão 300 vagas em 2025, divididas em quatro turmas, das quais três já tiveram início. As inscrições para a quarta turma (70 vagas) serão abertas futuramente e estarão publicadas na página do programa (https://www.ford.com.br/sobre-a-ford/ford-enter/) e no Linkedin da Ford Brasil (https://www.linkedin.com/company/ford-brasil/posts/?feedView=all). Os alunos selecionados podem participar das aulas presenciais em duas unidades do SENAI: no CIMATEC Orlando Gomes, no bairro de Piatã, ou no CIMATEC Digital e Criativo, no Pelourinho.

Senai Bahia e BYD

O SENAI Bahia e a BYD Auto do Brasil formalizaram parceria para a cooperação em projetos nas áreas educacional, tecnológica e científica. A parceria contempla o intercâmbio de informações e a realização de programas de educação profissional, de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e serviços tecnológicos, além da transmissão de conhecimentos científicos e de tecnologia.

O SENAI Bahia é responsável pelo curso de Aperfeiçoamento em Operação Automotiva, com foco em conceitos de eletromobilidade e produção de veículos, além de processos ligados à montagem, soldagem e pintura veicular. Com aulas ministradas na unidade do SENAI em Camaçari, o programa atendeu a profissionais acima de 18 anos, que já tinham concluído curso técnico nas áreas de Automação Industrial, Mecatrônica, Eletroeletrônica, Qualidade, Logística, Manutenção Mecânica, Manutenção Automotiva, Mecânica, Eletromecânica, Eletrotécnica e Soldagem.

De acordo com a superintendente executiva de Educação Profissional do SENAI, Patrícia Evangelista, vale a pena destacar, na parceria entre o SENAI e a BYD para qualificação profissional, o nível de customização desses programas. “O grande diferencial do SENAI aqui na Bahia é saber ouvir, fazer uma escuta ativa da demanda da empresa e montar programas customizados, formando pessoas que efetivamente tenham oportunidades concretas nessas empresas que estão se instalando no estado”, enfatiza.

“E a parceria com a BYD é um exemplo disso. Foi a criação de um programa a quatro mãos, desenvolvendo uma formação profissional aderente às demandas específicas da empresa aqui no estado, aprimorando as habilidades técnicas e complementando o desenvolvimento das capacidades práticas nas fábricas da BYD na China. Então, essa parceria é um exemplo de muito sucesso”, complementa Patrícia.

BYD envia colaboradores treinados pelo Senai Camaçari à China para intercâmbio profissional

Em outubro de 2024, mais de 70 profissionais da fábrica da BYD em Camaçari embarcaram para um intercâmbio de quase dois meses na China, como parte do programa de qualificação profissional. A viagem teve como destino a cidade de Shenzhen - sede global da fabricante líder mundial em vendas de veículos eletrificados - além de passagens por Zheng Zhou e Xian.

O grupo foi composto por 35 colaboradores aprovados no curso de aperfeiçoamento em operação automotiva oferecido pelo SENAI Camaçari, além de líderes de produção recém-contratados, professores da instituição e tradutores. O objetivo da iniciativa foi promover uma imersão técnica e cultural, reforçando a integração entre as unidades brasileira e chinesa da empresa e qualificando a força de trabalho da nova fábrica baiana.

Intercâmbio da Bahia para a China | Foto: Divulgação

Na China, os participantes realizaram treinamentos técnicos, visitaram linhas de montagem e participaram de aulas teóricas e práticas com base no sistema de produção da BYD. A convivência com os profissionais chineses proporcionou trocas de experiências valiosas sobre processos industriais, padrões de qualidade, inovação e cultura organizacional.

Para Iara Soares Silva, de 43 anos, líder de qualidade na fábrica de Camaçari, a experiência foi transformadora. “Profissionalmente, ampliou meus conhecimentos técnicos e abriu novas possibilidades na área de mobilidade elétrica. Pessoalmente, foi uma conquista enorme. Aprendi muito sobre cultura, disciplina e trabalho em equipe”, conta a baiana de Mata de São João, que mora em Dias D’Ávila há mais de duas décadas.

Iara participou da formação profissional no SENAI e destaca como principal aprendizado a importância da inovação e da qualidade nos processos produtivos. “Foi a viagem mais longa da minha vida, e certamente uma das mais impactantes.”

Iara Soares Silva, líder de qualidade na fábrica de Camaçari | Foto: Divulgação

Outro destaque é Marcelo Lima, 45 anos, líder de produção e natural de Alagoinhas (BA). Ele também integrou o grupo que esteve na China entre outubro e dezembro de 2024. Marcelo realizou o curso de Gestão de Processos de Montagem e Qualidade Automotivo no SENAI e afirma que o intercâmbio foi um divisor de águas em sua carreira.

“Participei de treinamentos sobre segurança no trabalho, liderança, produtividade, resolução de problemas e melhoria contínua. Hoje me sinto um profissional mais completo e preparado para os desafios da indústria automotiva”, destaca. “Essa oportunidade mudou minha vida e a da minha família.”

Marcelo Lima, líder de produção e natural de Alagoinhas (BA) | Foto: Divulgação

Antes dessa turma, um grupo menor, com 22 profissionais da BYD, já havia viajado à China. No entanto, essa foi a primeira vez que colaboradores que passaram pela formação técnica do SENAI participaram do intercâmbio, consolidando a importância da parceria entre as instituições para o desenvolvimento da indústria automotiva na Bahia.

O complexo industrial da BYD em Camaçari, na Bahia, deve iniciar suas operações em 2025, com a montagem dos primeiros veículos, enquanto avança para a produção nacionalizada de modelos líderes de vendas no Brasil, segundo a fabricante. A expectativa é que o projeto gere cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos, consolidando a planta como o maior polo industrial da montadora fora da China e impulsionando significativamente a economia e a cadeia automotiva da região.