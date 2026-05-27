Galvani celebra Indústria em Pauta e projeta novidades para o setor

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Em comemoração ao Mês da Indústria, o Grupo A TARDE promoveu o evento “Indústria em Pauta: O DNA da Nova Bahia”, nesta última terça-feira, 26. Durante a celebração, a Diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Galvani Fertilizantes, Sylvia Tabarin, comentou sobre os investimentos e impactos econômicos da empresa de mineração e agroindústria.

Dentre as novidades, está um novo polo de distribuição da empresa, localizado em Irecê, na Bahia. “Estamos em fase de implantação de uma nova unidade de mineração na cidade de Irecê, que vai fornecer a rocha para a nossa unidade industrial, que fica em Luís Eduardo Magalhães”, disse.

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A representante ainda celebra o evento promovido pelo grupo. “Quero parabenizar o Grupo A TARDE pelo evento de comemoração ao Dia da Indústria. É um importante marco na Bahia e para a Galvani participar nesse momento”, destacou.

Metas e práticas ambientais

Com quase mil colaboradores espalhados em suas unidades pela Bahia, Sylvia afirma que a instituição possui metas de inovações até 2030. Segundo ela, os investimentos geram “desenvolvimento, em colaboração com as comunidades, com os municípios e com o estado”.

“A gente está somando mais de 1,1 bilhão de reais de investimentos com previsão de começar a partir esse ano que vem, no primeiro trimestre”, contou ela ao A TARDE.