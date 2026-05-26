SDE projeta nova política industrial para impulsionar crescimento da Bahia

Como ponto alto das celebrações do Mês da Indústria, o Grupo A TARDE promove, nesta terça-feira, 26, o evento “Indústria em Pauta: O DNA da Nova Bahia”. Entre os temas debatidos, estão os investimentos estratégicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia (SDE) para fortalecer o setor industrial, a construção de uma nova política industrial para o estado e os desafios de infraestrutura e logística para ampliar a competitividade da Bahia.

O painel aconteceu no Espaço Conexão da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, no Stiep, em Salvador, reunindo lideranças empresariais, especialistas e representantes do poder público para debater os caminhos, desafios e oportunidades do novo ciclo industrial baiano.

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Nova política industrial está em construção

Durante o evento, o superintendente de Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento Econômico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia, Luciano Giudice, destacou as ações do Governo do Estado para fortalecer a expansão industrial e garantir geração de emprego qualificado e desenvolvimento regional.

Segundo ele, a SDE tem atuado diretamente na concessão de incentivos fiscais, benefícios para instalação de empresas e disponibilização de áreas industriais para novos empreendimentos.

Giudice também revelou que está em andamento a elaboração de uma nova política industrial para o estado, construída em parceria com a Secretaria do Planejamento (Seplan), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Senai Cimatec, o Observatório da Indústria e a Associação Brasileira da Economia Industrial e Inovação (ABEIN).

“Está sendo feito todo um trabalho de levantamento, de identificação da cadeia, de avaliação desses players. E a partir disso aí toda a cadeia da indústria da Bahia está sendo mapeada e proposto novos planos, novas ações, novos direcionamentos para a indústria da Bahia”, afirmou.

Logística e energia renovável colocam Bahia em posição estratégica

Para Luciano Giudice, a Bahia reúne vantagens competitivas importantes para atrair novos investimentos industriais. Entre os fatores destacados estão a forte presença de energia de fontes renováveis e a posição estratégica do estado na conexão entre Nordeste e Sudeste do país.

O superintendente citou ainda a infraestrutura portuária, a construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), os projetos de concessão das BRs e a futura Ponte Salvador-Itaparica como vetores de desenvolvimento econômico.

“Nós temos uma estrutura portuária já bastante desenvolvida, a Fiol está sendo construída, e em breve, ela estará disponível também. Nós temos uma estrutura de logísticas de BRs que estão passando e vão passar por novos processos de concessão e a partir disso aí, reformas das suas estruturas. Nós temos também a Ponte Salvador-Itaparica, que vai ser um vetor importante de desenvolvimento ligando o Estado, encurtando caminhos no Estado, principalmente em relação ao Baixo Sul e Recôncavo Baiano”, ressaltou.

Gargalos ainda desafiam crescimento industrial

Apesar do cenário considerado promissor, Giudice reconheceu que o estado ainda enfrenta gargalos estruturais que impactam o avanço industrial. Entre eles, estão dificuldades na distribuição de energia em algumas regiões, problemas logísticos e a necessidade de conclusão de grandes obras de infraestrutura.

Segundo ele, no entanto, já existem ações em andamento para solucionar esses entraves, como a implantação de novas linhas de transmissão elétrica, os investimentos previstos na renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) e os projetos ligados às BR-324 e BR-116, dentro da chamada Rota 2 de Julho.

“Os gargalos, a gente fala francamente sobre isso, ainda temos uma dificuldade de distribuição de energia em alguns pontos do Estado, mas que isso tende a melhorar, porque já estão em andamentos as construções de novas linhas de transmissão, que melhor vão distribuir a rede de energia pelo Estado", concluiu.