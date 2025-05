Senai Bahia celebra 80 anos com protagonismo em inovação e formação profissional

Senai Cimatec, em Salvador - Foto: Sistema FIEB | Divulgação

A história de oito décadas de atuação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial da Bahia (Senai Bahia) é marcada pela construção de um sistema conectado a pesquisas científicas, serviços tecnológicos, formações profissionais e apoio a micros, pequenas e médias empresas. Com o propósito de gerar inovação e novos negócios no setor industrial, a instituição do Terceiro Setor teve seu marco inicial em 1945, quando foi incorporada à Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb).

A primeira unidade do Senai em solo baiano foi a Escola de Aprendizes Luiz Tarquinio, inaugurada em 1949, atual unidade Dendezeiros. Ao longo da sua trajetória, a instituição se expandiu por diferentes regiões da Bahia, criando novas unidades e implementando tecnologias avançadas na área da Educação Profissional, como o Senai Cimatec e o Senai EAD. Em 1960, outra unidade foi inaugurada com o objetivo de elevar a competitividade da indústria na Bahia: o Senai Feira de Santana.

Fotos históricas da unidade do SENAI Dendezeiros. | Foto: Sistema FIEB

Para atender as demandas da área de mecânica pesada, em 1970, foram inaugurados a Escola do Centro Industrial de Aratu e inaugurado o Centro Nelson Taboada, com oferta de cursos de Eletrônica, Instrumentação e Eletrotécnica. Também foram iniciadas, naquele ano, as atividades do Centro Diesel do Nordeste Roberto Simonsen e do Centro de Treinamento de Pessoal Manoel Joaquim de Carvalho.

A visibilidade nacional do Senai Bahia se deu em 2002, com a inauguração, em Salvador, do Campus Integrado de Manufatura e Tecnologias (Cimatec) – um dos mais avançados centros de educação, tecnologia e inovação do país. Em 2024, o Senai Cimatec foi credenciado como universidade, passando a ter a autorização para oferecer cursos de graduação e pós-graduação, além de programas de extensão, com foco em áreas como Engenharia, Tecnologia da Informação, Gestão Industrial e Saúde. Atualmente, são 44 áreas de competência, entre as quais Computação e Inteligência Artificial; Robótica e Automação; Gestão, Logística e Mobilidade; Mecânica, Óleo e Gás; Química e Bioprocessos; e Saúde e Biotecnologia.

Fotos históricas da unidade do SENAI Dendezeiros | Foto: Sistema FIEB

Com a publicação da Lei nº 12.513/2011, que instituiu o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), todas as unidades do Senai, incluindo a unidade da Bahia, passou a integrar o Sistema Federal de Ensino. O Pronatec é responsável por expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica, abrangendo o ensino técnico presencial e à distância, bem como os cursos e programas de formação inicial e continuada ou qualificação profissional. O Senai Bahia atua em mais de 100 munícipios, além de possuir unidades móveis com equipamentos, tecnologia e estrutura capazes de realizar cursos e atender demandas de forma itinerante.

O lançamento do Centro de Supercomputação para Inovação Industrial, em 2015, marcou mais uma página da história do Senai Bahia. O equipamento foi instalado no Senai Cimatec, que se consolidou como referência no país na oferta de soluções tecnológicas para diversos setores da economia, aliando excelência acadêmica, infraestrutura de ponta e interação direta com a indústria e a sociedade. A unidade é responsável, também, pelo Centro de Competências em Tecnologias Quânticas do Brasil e pela estratégia para a transição energética com foco em baixo carbono.

Outro marco da história do Senai Bahia foi a inauguração, em 2019, do Cimatec Park, complexo tecnológico e industrial instalado em uma área de quatro milhões de metros quadrados, no Centro Industrial de Camaçari. Quatro anos depois a instituição lançou o Senai Cimatec Mar, campus projetado para apoiar atividades e pesquisas marítimas industriais e comerciais, e o Senai Cimatec Sertão, campus dedicado ao desenvolvimento de tecnologias voltadas ao semiárido baiano.

Fotos históricas da unidade do SENAI Dendezeiros. Na foto: Alunos em sala de aula anos 70 | Foto: Antônio Cavalcante/Coperphoto/Sistema FIEB

Linha do Tempo: 80 anos do SENAI na Bahia

1940 - O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) é criado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), orientada pelo Decreto-lei nº 4.048 de 22 de janeiro de 1942.

1945 - Início de operação do Senai Bahia.

1949 - Inaugurada a primeira unidade do Senai no Estado da Bahia: a Escola de Aprendizes Luiz Tarquinio, atual unidade Dendezeiros.

1960 - Outra unidade é inaugurada para elevar a competitividade da indústria no Estado: Senai Feira de Santana.

1970 - Criada a Escola do Centro Industrial de Aratu e inaugurado o Centro Nelson Taboada, com cursos de eletrônica, instrumentação e eletrotécnica.

1980 - Iniciados os primeiros cursos técnicos em Camaçari.

1987 - Inaugurado o Centro de Formação Profissional Joaquim Ignácio Tosta Filho, em Ilhéus.

1989 - Inaugurado o Centro Móvel de Treinamento Professor Luís Gonzaga Serrano Nenês.

1993 - Criação do que hoje é a unidade de Inovação e Tecnologias Educacionais do Senai Bahia (ITED).

1996 - Inaugurada unidade do Senai em Lauro de Freitas.

1999 - Certificada unidade Dendezeiros como Centro Modelo de Educação Profissional.

2002 - É inaugurado o Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia (Cimatec).

2005 - Criação da Faculdade Senai Cimatec, com oferta de cursos no Ensino Superior e fortalecimento das ações de PD&I.

2008 - Cimatec 2 é inaugurado. Neste ano também, o Cimatec realizou a primeira turma de mestrado profissional e iniciou o programa de doutorado.

2011 - Iniciado o projeto piloto do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do Governo Federal.

2012 - Criada as unidades Senai Barreiras e Senai Luís Eduardo Magalhães.

2013 - Senai inicia suas atividades em Camaçari e Juazeiro.

2014 - Confederação Nacional da Indústria (CNI) reconhece o Senai Cimatec como referência modelo na implantação da rede de Institutos de Inovação (ISI) e de Tecnologia (IST).

2015 - Lançamento do Centro de Supercomputação para Inovação Industrial e inaugurada da primeira fábrica-modelo Hemisfério Sul.

2017 - Cimatec se tornou um Centro Universitário; unidade integrada em Ilhéus inicia suas atividades; e inaugurada a unidade de Vitória da Conquista.

2019 - Inaugurado o Cimatec Park, complexo tecnológico e industrial instalado em uma área de quatro milhões de metros quadrados no Centro Industrial de Camaçari

2023 - Lançamento do Senai Cimatec Mar, campus projetado para apoiar atividades e pesquisas marítimas industriais e comerciais, e do Senai Cimatec Sertão, dedicado ao desenvolvimento de tecnologias voltadas ao semiárido baiano.

2024 - Senai Bahia é credenciado como universidade; projetos para criação do Parque Tecnológico Aeroespacial do Estado da Bahia e do Campus Senai Cimatec Digital e Criativo são lançados; e unidade de Teixeira de Freitas é inaugurada.

Fonte: Senai Cimatec