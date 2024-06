Mobilização para a mitigação das mudanças climáticas abrange empresas | A TARDE

O mundo está engajado na redução das emissões de gases poluentes de efeito estufa, que retêm o calor na atmosfera causando o aquecimento global e todas as consequências negativas das mudanças do clima no planeta. A urgência climática vem dando avisos de que não dá mais para esperar. É preciso que todas as pessoas, governos, instituições, setores produtivos e países adotem cuidados ambientais básicos e acessíveis para preservar os recursos ambientais e descarbonizar a economia.

Medidas de redução do desperdício e do consumo de água e energia se unem às pesquisas e inovações tecnológicas que estão possibilitando a transição energética de uma matriz poluidora, proveniente da queima de combustíveis fósseis para a geração de energia suja, para um uso cada vez maior de energia elétrica gerada por fontes renováveis, como a solar fotovoltaica, a eólica, a biomassa, o hidrogênio verde e a água.

Indústrias e empresas estão sendo induzidas a adotar os conceitos e as práticas de governança socioambiental conhecidas como ESG (Environmental, Social, Governance), que devem nortear a sua gestão estratégica visando ao atingimento das metas dos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Ao final, elas percebem que a adesão à estas medidas resulta em aumento de produtividade, crescimento e lucros, além de melhorar a sua reputação perante à sociedade.

Energia solar em casa

Não à toa, instituições financeiras têm aberto linhas de crédito especiais para projetos de qualquer porte ligados à sustentabilidade ambiental e à geração de energia elétrica sem emissões de carbono.

Exemplo disso é o Banco do Nordeste, que financia até 100% do investimento para projetos que envolvem a compra de todos os componentes dos sistemas de micro e minigeração de energia elétrica fotovoltáica, eólica, de biomassa ou pequenas centrais hidroelétricas, bem como sua instalação ou locação, para qualquer porte de cliente, seja pessoa física, produtor rural ou empresa, inclusive para consumo próprio. Além de reduzir custos com a energia elétrica, ainda contribui com a geração de energia limpa carbono zero para o planeta.

O banco também tem um Programa de Financiamento à Sustentabilidade Ambiental com o objetivo de desenvolver empreendimentos e atividades econômicas de produtores rurais, associações e cooperativas que propiciam a preservação, a conservação, o controle e a recuperação do meio ambiente, com foco na sustentabilidade e na competitividade das empresas e cadeias produtivas e na redução de emissões de gases de efeito estufa.

De acordo com o superintendente estadual do Banco do Nordeste na Bahia, Pedro Lima Neto, somente em 2023 foram quase R$ 2 bilhões investidos em financiamentos na Bahia com o FNE verde, linha de crédito voltada para práticas sustentáveis, independente do porte do cliente. Foram R$ 40 milhões distribuídos para pessoas físicas e R$ 1,9 bilhões com pessoas jurídicas.

"O Banco do Nordeste tem fortalecido junto a clientes e parceiros a necessidade de investirmos cada vez mais em negócios rentáveis e sustentáveis do ponto de vista ambiental. Em 2024, iremos superar esses valores, consolidando ainda mais a nossa missão enquanto banco de desenvolvimento sustentável da região", afirmou Neto.

O Banco do Brasil oferece o BB Crédito Energia Renovável, que também financia sistemas voltaicos que captam a luz do sol durante o dia e a convertem a fim de gerar energia solar residencial, economizando até 95% da sua conta e ainda contribuindo para a redução de emissões de gases poluentes.

O Bradesco é o único banco privado membro da rede Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, que busca otimizar o uso da terra por meio de atividades agrícolas, pecuárias e florestais em uma mesma área, contribuindo para o aumento da produtividade e para uma agricultura sustentável. Todos os bancos oferecem linhas de financiamento para o desenvolvimento de um agronegócio verde.

