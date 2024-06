Repense Reuse já arrecadou 420 toneladas de resíduos têxteis | A TARDE

Desde 2021, cerca de 420 toneladas de resíduos têxteis foram coletados pelo Repense Reuse, iniciativa que contribui para a mitigação das alterações climáticas através da circularidade no uso têxtil. Por meio da gestão do prolongamento da vida útil de têxteis de segunda mão, o Repense gera um impacto positivo no meio ambiente e para a sociedade.

O Dia Mundial do Meio do Meio Ambiente, celebrado nesta quarta-feira, 5, é uma oportunidade para a sociedade aprofundar o debate acerca do consumo sustentável como uma prática essencial de combate às alterações climáticas.

As 420 toneladas arrecadadas pelo Repense gera uma economia de 2,52 trilhões de litros de água, que daria para encher 1.008 piscinas olímpicas, segundo dados de Laura Farrant citados no artigo acadêmico "Environmental benefits from reusing clothes", publicados pelo The International Journal of Life Cycle Assessment (2010). Além de gerar uma economia de emissão de 2.562.000 quilos de gás carbônico. Nas atividades estão envolvidas 60 mil pessoas.

Como impactos sociais, o Repense Reuse, no ano de 2023, subsidiou um conjunto de projetos da Humana Brasil, através do desenvolvimento comunitário de Castelo Branco que envolve: Cidadania e Protagonismo; Qualificação de Conselheiros Tutelares; Humana Karatê; Humana Futebol; Ginástica do Bem; Meninas de Futuro; Futuro Aberto; Costurando Sonhos, impactando positivamente a vida de 1.154 pessoas e mais 150 famílias no projeto social Bahia Produtiva.

De acordo com a gerente de implementação do projeto, Cláudia Andrade, esse cálculo é produzido pela Humana Internacional, e está em concordância com as estratégias para têxteis circulares e sustentáveis da União Europeia.

Desafios

No entanto, a busca de soluções para o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos tem se constituído em desafio, tanto para o setor público como para o setor privado. O Brasil descarta mais de 4 milhões de toneladas de resíduos têxteis por ano, segundo a Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais). Os resíduos sólidos são fontes de emissão de gases de efeito estufa (GEE), considerado um dos principais responsáveis pelas alterações climáticas.

A circularidade na moda permite ao projeto eliminar um sistema de desperdício que polui e degrada o meio ambiente, além de promover a conscientização da sociedade sobre o descarte correto dos têxteis de segunda mão. O recolhimento de toneladas de têxteis realizado pelo Repense Reuse evita o acúmulo nos aterros sanitários, impactando positivamente na melhoria da qualidade de vida e na conservação do meio ambiente.

Quando dispostos irregularmente, os resíduos causam obstrução de vias e logradouros públicos, comprometimento da qualidade do ambiente e da paisagem local, proliferação de vetores, assoreamento de córregos e rios, além dos custos com limpeza e outros impactos negativos.

De acordo com a gerente de implementação do projeto, Cláudia Andrade, esse cálculo é produzido pela Humana Internacional, e está em concordância com as estratégias para têxteis circulares e sustentáveis da União Europeia. “Em nosso projeto trabalhamos com dados e indicadores que mostram os impactos ambientais gerados com a gestão do prolongamento do têxtil proporcionado pelo Repense Reuse”, ressalta.

Como impactos sociais, o Repense Reuse, no ano de 2023, subsidiou um conjunto de projetos da Humana Brasil, através do desenvolvimento comunitário de Castelo Branco que envolve: Cidadania e Protagonismo; Qualificação de Conselheiros Tutelares; Humana Karatê; Humana Futebol; Ginástica do Bem; Meninas de Futuro; Futuro Aberto; Costurando Sonhos, impactando positivamente a vida de 1.154 pessoas e mais 150 famílias no projeto social Bahia Produtiva.

Coleta de roupas

As pessoas interessadas em contribuir com roupas usadas para o projeto Repense Reuse podem depositar as peças nos coletores instalados em locais públicos e privados em Salvador e região.

No total são 155 contêineres instalados nos bairros Imbuí, Amaralina, Jardim Armação, Águas Claras, Pituba, Caminho das Árvores, Costa Azul, Itaigara, Boca do Rio, Barra, Ondina, Corredor da Vitória, Canela, Cajazeiras, Castelo Branco, Barris, Piedade, Lapa, Pituaçu, Patamares, Pernambués, Piatã, Itapuã, Lobato, Stella Maris, Stiep, San Martin. Na região metropolitana, os coletores estão localizados em Vilas do Atlântico, Abrantes, Arembepe, Guarajuba, Itacimirim, Praia do Forte, Camaçari e Feira de Santana.

Patrocínio

Publicações relacionadas