Secretaria tem ações com energia solar e preservação | A TARDE

Celebrado hoje, o Dia Mundial do Meio Ambiente traz reflexão que ganha espaço nas agendas sociais, à medida que as emergências climáticas ocorrem com frequência no Brasil e no mundo. Neste contexto, projetos de responsabilidade ambiental mobilizam órgãos públicos como a Secretaria Estadual do Planejamento (Seplan), que investe em ações de sustentabilidade e preservação de recursos naturais, a exemplo de um parque de energia solar no Centro Administrativo da Bahia (CAB) e captação de recursos, pelo governo estadual em cooperação internacional, no Projeto de Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica da Bahia - Parceiros da Mata.

O parque solar, composto por 336 módulos fotovoltaicos, tem capacidade de produzir 68% da eletricidade utilizada mensalmente pelo complexo formado pelas edificações da Seplan, da Secretaria do Desenvolvimento Rural (SDR) e da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR). O sistema que está sendo implantado, prevendo a integração com os sistemas de controle e automação dos aparelhos de ar-condicionado e de acesso à internet, comportará uma potência de 506 KWp (quilowatts/pico), capaz de gerar 64,6 MWh (megawatts/hora) mensais, resultando em uma economia aproximada de R$ 35 mil a cada mês, considerando o preço médio do KW cobrado pela concessionária de R$ 0,67. O custo total do projeto, que compreende o investimento com equipamentos e instalação é da ordem de R$ 2 milhões.

Essa visão do desenvolvimento econômico integrado com a sustentabilidade também se reflete nos projetos estratégicos em fase de captação de recursos pelo governo estadual, em cooperação internacional, como é o caso do Projeto de Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica da Bahia - Parceiros da Mata, cujo investimento da ordem de R$ 750 milhões está em fase de contratação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida).

O Parceiros da Mata buscará promover uma transformação produtiva sustentável que permita melhor qualidade de vida para cerca de 100 mil famílias agricultoras e de povos e comunidades tradicionais, como ribeirinhos, marisqueiras, quilombolas e indígenas, de 77 municípios situados no Bioma da Mata Atlântica da Bahia, geograficamente na zona da mata dos Territórios de Identidade Baixo Sul, Litoral Sul, Vale do Jiquiriçá e Médio Rio das Contas.

Boas práticas

O secretário estadual do Planejamento, Cláudio Peixoto, destaca a importância de sintonizar o setor público com as boas práticas da agenda sustentável, que se destaca no processo de atualização da estratégia de longo prazo no planejamento do estado, considerando as transformações sociais e ambientais. “Iniciamos a atualização do nosso Plano de Desenvolvimento Integrado – Bahia 2035, expandindo a visão de futuro para 2050, e na fase de prospecção dos cenários o impacto dos eventos climáticos extremos exige uma atenção especial de todas as instâncias de governo e da sociedade. O governador Jerônimo Rodrigues tem destacado a importância da preservação dos recursos e a geração de energia limpa, então a ideia é avançarmos nessas iniciativas junto com as diversas secretarias”.

A temática ambiental ganhou relevância no PPA com o programa especial Bahia + Verde, que articula compromissos e iniciativas planejadas de forma articulada pelas secretarias do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura, Ciência e Tecnologia, Infraestrutura Hídrica e Saneamento, e Agricultura. Entre as 25 iniciativas do Bahia Mais Verde, está o fortalecimento do setor de energia renovável, ampliando a geração, o uso racional e o adensamento de cadeias.

