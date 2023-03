1ª competição de natação do ano acontece neste sábado no espaço

O calendário de competições de esportes aquáticos na Bahia começou em fevereiro com a primeira etapa do Campeonato Baiano de Águas Abertas. No entanto, para os atletas de natação em piscinas o ano começa neste sábado, 4, a partir das 14h, na Piscina Olímpica da Bahia, localizada na Avenida Bonocô.

É o primeiro concurso das categorias Mirim à Sênior de natação em 2023. O evento marca também a inauguração da nova arquibancada do complexo aquático do governo do estado, com capacidade para mais de 300 expectadores, além de ganhar novos vestiários e salas administrativas.

"Estamos muito felizes com este novo equipamento, que vai dar mais comodidade e mais confiança para continuarmos trabalhando pelas melhorias do nosso esporte no estado, e dando visibilidade nacional a Bahia", disse Diego Albuquerque, presidente da Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA).

A competição contará com 220 atletas, disputando mais de 40 provas. Entre as disputas estão as de velocidade como a de 50 m nado livre, em várias categorias e faixas etárias.

Estreando em competições, participam do evento também os alunos do projeto social Natação em Rede. O programa, que é uma parceria da FBDA com a Superintendência dos Desportos Aquáticos da Bahia (Sudesb), atende até três mil pessoas gratuitamente em cinco piscinas e levará esses jovens atletas pela primeira vez para disputar uma competição oficial.

Além das estreias, o evento receberá atletas consagrados como os atuais campeões brasileiros Enzo Brandão Ibanez (campeão dos 200 medley sênior), do Yacht Clube da Bahia; Celine Bispo (campeã brasileira dos 50 m livre e 100 m borboleta), também do YCB, e Dan Spínola (campeão brasileiro dos 100 e 200 m peito), do CEPE.

A entrada para assistir a competição é gratuita a partir das 14h, com aquecimento às 13h30 e início das provas às 14h30.