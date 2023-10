1ª Copa da Saúde Vitalmed 30 anos chega na 6ª rodada neste sábado | A TARDE

A 1ª Copa da Saúde Vitalmed 30 anos chega neste final de semana à sua 6ª rodada. Serão disputados quatro jogos, neste sábado, 30, a partir das 13h. As partidas ocorrem no Clube Campomar, em Salvador.

Oito equipes, formadas exclusivamente por profissionais da área de saúde e terceirizados, disputam a taça que será entregue ao time campeão no dia 11 de novembro. Se classificam para segunda fase as seis primeiras colocadas, que serão divididas em dois grupos com três equipes, passando as duas melhores para as semifinais.

Mater Dei lidera a tabela de classificação com 12 pontos e será a primeira a entrar em campo hoje, às 13h, para enfrentar a Homecoop, última colocada no torneio. Logo em seguida a vice líder Kofre, às 14h, entra em campo para enfrentar Air Liquide, na 4ª posição, e está com um ponto atrás das 2ª e 3ª colocadas.

Boa Saúde, com 10 pontos e na 3ª posição, vai tentar chegar na liderança ao enfrentar Vitalcare, às 15h. Por sua vez, a Vitalcare tem 3 pontos e ocupa a 6ª posição. A última partida será às 16h, entre a Vitalmed e Vitarecoop, em 5ª e 7ª lugar, respectivamente.

A 1° Copa da Saúde Vitalmed 30 anos é mais uma realização de Elizeu Godoy Sports em parceria com o Sindhosba - Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Bahia, Unimed e Air Liquide. O campeonato conta com apoio do grupo A TARDE, Clube Recreativo Campomar e Rede Excelsior de Comunicação.