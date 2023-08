1ª Copa da Saúde Vitalmed agita cenário esportivo no fim de semana

A abertura da 1ª Copa da Saúde Vitalmed será realizada no sábado, 26, no Clube Campomar, em Salvador. Participam da competição funcionários da área de saúde e terceirizados de 8 hospitais da capital baiana, que irão buscar, ao longo de três meses, o marco histórico do primeiro campeão da Copa da Saúde Vitalmed.

A primeira rodada será neste sábado, 26, e o final do campeonato está programado para 11 de novembro. Ao final do campeonato, o time vencedor receberá medalhas e um troféu.

Idealizado pelo ex-jogador, apresentador e comentarista de futebol, Elizeu Godoy, nesta edição, as unidades de saúde Homeccop, Boa Saúde, Vitalmed, Somos Kofre, Vitarecoop, Vitalcare, Mater Dei e Air Liquide se enfrentam em turno único. Se classificam para segunda fase as seis primeiras colocadas, que serão divididas em dois grupos com três equipes, passando as duas melhores para as semifinais.

Quatro jogos completam a primeira rodada deste sábado. A primeira disputa será às 13h entre Kofre x Vitarecoop. Logo depois, às 14h, entram em campo Boa Saúde x Home Coop. Em seguida, às 15h, será a vez da Vitalmed x Mater Dei. O último jogo acontecerá entre Air Liquid x Vital Care, às 16h.

A 1° Copa da Saúde Vitalmed é uma realização de Elizeu Godoy Sports em parceria com o Sindhosba - Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Bahia, Unimed e Air Liquide. O campeonato conta com apoio do Grupo A TARDE, Clube Recreativo Campomar e Rede Excelsior de Comunicação.