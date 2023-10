1ª Edição da A TARDE RUN – A Maratona da Bahia | A TARDE

Com a crescente popularidade da corrida, o Brasil viu um aumento significativo no número de corredores que se dedicam a treinar e competir em maratonas e meias-maratonas nos últimos anos. Para celebrar seu aniversário de 111 Anos, o Grupo A Tarde realizará no dia 15 de outubro (domingo), a primeira edição da A TARDE RUN – A Maratona da Bahia, evento esportivo que visa incentivar a prática de exercícios físicos como meio de promover a saúde e a socialização. A prova terá representatividade olímpica com Pórtico de largada e chegada posicionado na Arena Fonte Nova, onde para completar a corrida, os atletas deverão fazer a volta olímpica no gramado da Arena, assim como acontece nas olimpíadas. As inscrições estão abertas no site da TicketSports, para pessoas a partir dos 18 anos de idade. Todos os inscritos receberão um kit exclusivo e uma assinatura gratuita de um ano do Jornal A TARDE Digital.

A corrida, para atletas federados ou não, com o PERMIT e a Arbitragem da FBA (Federação Baiana de Atletismo), contará com provas de 5km, 10km, 21km e os 42km exigidos pelas maratonas, disputadas nas categorias individual MASCULINA e FEMININA. As largadas estão previstas para às 5h15, nas provas de 42km e 21km, e 5h30 nas provas de 10km e 5km, com o funil de chegada sendo fechado às 12h. A produção sugere que o atleta dirija-se ao ponto de largada com pelo menos 30 minutos de antecedência do horário marcado, evitando qualquer contratempo. Haverá postos de hidratação em todo o percurso, a cada 2 km e na chegada.

A Tarde Run – A Maratona da Bahia é uma realização do Grupo A Tarde, com organização da Viramundo, produção da Heads Events, apoio da Itaipava Arena Fonte Nova e patrocínio da Powerade e Crystal.

Premiação: Os cinco primeiros colocados em cada prova, tanto nas categorias masculina quanto feminina, receberão troféus. Além disso, todos os atletas que completarem a prova ganharão medalhas de participação. A premiação em dinheiro ainda será definida.

Incentivo ao Esporte: O presidente da Arena Fonte Nova, Dênio Cidreira, ressalta a importância de promover ações e projetos que incentivem a prática esportiva e celebra a parceria entre A Tarde e a Arena Fonte Nova. "Este evento será um marco na história do esporte na Bahia e da nossa Arena, que completou 10 anos de realizações em benefício do povo baiano este ano. A Tarde Run – A Maratona da Bahia entra para enriquecer ainda mais essa bela trajetória", enfatizou.

Já o secretário Davidson Magalhães, da Secretaria do Trabalho, Renda, Emprego e Esporte, celebrou a iniciativa do Grupo A TARDE com a prática esportiva no estado da Bahia. “O A Tarde sempre foi parceiro em apoio às práticas esportivas, dando espaço tanto para o esporte profissional como amador. Isso vem de encontro às iniciativas do governo do estado que fez o maior investimento da história em infraestrutura esportiva como areninhas, quadras poliesportivas, em eventos, e principalmente em atletas e no estímulo ao esporte entre a juventude por meio de programas como o Faz Atleta e o Esporte por Toda Parte. Todo apoio ao esporte deve ser comemorado”, declarou Davidson Magalhães.

REGULAMENTO E MAIS INFORMAÇÕES: No site da TicketSports

SERVIÇO

A TARDE RUN – A MARATONA DA BAHIA

DATA: 15 de outubro de 2023 (domingo)

HORA: 5h15 da manhã

PONTO DE LARGADA E CHEGADA: Itaipava Arena Fonte Nova

ENDEREÇO: Ld. da Fonte das Pedras, S/N, Salvador, BA

INSCRIÇÕES, REGULAMENTO e MAIS INFORMAÇÕES: no site da TicketSports

