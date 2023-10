1ª fase da Copa da Saúde Vitalmed será encerrada neste sábado | A TARDE

A primeira fase da Copa da Saúde Vitalmed 30 anos termina neste sábado, 07, com a realização de quatro jogos da sétima rodada. Dos oito times que estão disputando o campeonato, só as seis melhores irão para segunda fase. Todas as equipes têm chances de classificação.

No clube Campomar, em Salvador, às 13h entram em campo Boa Saúde e Air Liquide. As duas equipes já estão classificadas para a 2ª fase com 10 pontos cada. Logo após, Vitarecoop e Vital Care se enfrentam às 14h.Elas brigam pela classificação. Vitarecoop ocupa o último lugar com 3 pontos e a Vital Care o 6° lugar com seis pontos.

Mater Dei e a Kofre, já classificadas em 2ª e 3ª lugar respectivamente, jogam às 15h. A líder do campeonato, Vitalmed, entra em campo às 16h, contra a vice líder Homecoop. Os dois times possuem 12 pontos.

Na segunda fase, que tem início no dia 14 de outubro, serão dois grupos com três equipes cada, classificando-se as duas melhores equipes de cada grupo para as semifinais.

A 1° Copa da Saúde Vitalmed 30 anos é mais uma realização de Elizeu Godoy Sports em parceria com o Sindhosba - Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Bahia, Unimed e Air Liquide. O campeonato conta com apoio do grupo A TARDE, Clube Recreativo Campomar e Rede Excelsior de Comunicação.