125 anos! Vitória lança nova camisa em homenagem ao centenário; veja | A TARDE

Em comemoração ao seu aniversário de 125 anos, completados nesta segunda-feira, 13 de maio, o Esporte Clube Vitória lançou um novo manto. Através das suas redes sociais, a equipe rubro-negra divulgou o produto com a frase "1999, Um ano para reviver", em homenagem ao centenário.

O lançamento é uma releitura da camisa usada no ano de 1999, quando o Leão conquistou o Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, além da campanha positiva no Brasileirão, quando ficou na 6ª colocação.

"Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e uma campanha inesquecível no Brasileirão. O ano do nosso centenário foi mágico e está eternizado. Para celebrar os 125 anos do Rubro-Negro, chegou a REVIVER, um manto que traz detalhes originais numa releitura moderna da camisa usada em 1999"

O manto é uma edição limitada e apenas 1899 unidades foram disponibilizadas, fazendo menção ao ano de criação do clube da capital. Para os interessados, o produto está disponível nas Lojas oficiais do clube e no site oficial.

