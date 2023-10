2º melhor do mundo, Augusto Akio garante “foco total” no mundial

O ano de 2023 tem sido especial para Augusto Akio, também conhecido como Japinha. O skatista de 22 anos foi vice-campeão mundial em Sharjah, nos Emirados Árabes, no início do ano, e atualmente ocupa a segunda posição do ranking mundial de skate da modalidade park.

A conquista mais recente foi neste domingo, 24, quando o paranaense confirmou o favoritismo e venceu a terceira etapa do STU, o circuito brasileiro de skate, realizado em São Paulo.

Foi a segunda vitória de Japinha em etapas do STU neste ano, que agora se isola na liderança do ranking. Anteriormente, Akio já havia vencido a etapa de Criciúma e ficado na segunda colocação em Porto Alegre. Para conquistar o título brasileiro, Augusto precisa manter a regularidade nas duas últimas etapas do STU: Rio de Janeiro, em outubro; Recife, em novembro.

Japinha na etapa de São Paulo do circuito brasileiro de skate | Foto: Julio Detefon | Divulgação STU

Antes disso, porém, Akio viaja para a Europa para competir no mundial de skate, que será realizado em Roma, na Itália, entre os dias 1º e 8 de outubro. A competição vale pontos em busca da classificação para Paris 2024, principal objetivo de Japinha em 2024.

“Estou muito feliz com esse resultado. Queria fazer um agradecimento especial à minha família e aos meus patrocinadores, que me dão todo o suporte para eu entregar o meu melhor nos campeonatos. Essa é a terceira etapa do STU deste ano e eu consegui ficar no pódio em todos. É um sinal que estou no caminho certo. Foi mais um evento irado! Agora, o foco é total em Roma, no mundial. Vamos por mais”, disse Akio ao Portal A TARDE.

Além do skate, Japinha também se aventura em artes circenses e sempre rouba a cena nos campeonatos, ao fazer malabarismo em cima das quatro rodinhas, entregando muito talento e carisma.