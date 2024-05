3º do ranking, Alcaraz derrota brasileiro e avança às oitavas em Madri | A TARDE

O espanhol Carlos Alcaraz, número três do ranking mundial, avançou para as oitavas de final do Masters 1000 de Madri depois de eliminar o brasileiro Thiago Seyboth Wild neste domingo, 28, com um duplo 6-3, em uma hora e 15 minutos de partida.

Na primeira partida entre os dois tenistas, o brasileiro, número 63 da classificação da ATP, se esforçou, mas não conseguiu acompanhar o ritmo do espanhol, que acabou definitivamente com as dúvidas sobre as dores no antebraço direito.

Na próxima fase, Alcaraz, bicampeão do torneio de Madri, enfrentará o mesmo adversário das oitavas de final do ano passado, o alemão Jan-Lennard Strauff (N.24), que mais cedo venceu o francês Ugo Humbert (N.14) com parciais de 7-5 e 6-4.

O primeiro set seguiu empatado até 3-3. No sétimo game, Alcaraz quebrou o saque de Thiago Wild e venceu os dois games seguintes para fechar parcial em 6-3.

No segundo set, o espanhol abriu 5-0 rapidamente. O brasileiro ainda conseguiu reduzir a desvantagem para 5-3, mas Alcaraz fechou a partida com outro 6-3.