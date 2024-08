54ª edição da Travessia Mar Grande-Salvador terá lançamento especial

Travessia Mar Grande-Salvador em 2023 - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Vem aí a 54ª edição da Travessia Mar Grande-Salvador! A mais tradicional do país está marcada para o dia 1º de dezembro e terá o lançamento oficial neste sábado, 10. O evento será realizado no Village Itaparica, o antigo Club Med, e contará com uma experiência única para os convidados, desde o embarque em Salvador, numa lancha exclusiva.

No Village Itaparica, localizado no município de Vera Cruz, jornalistas, formadores de opiniões, nadadores, atletas, federações, e parceiros comerciais irão desfrutar de um Day Use repleto de atividades de lazer, com direito a um almoço especial.

“A gente tem que dar uma olhada em Mar Grande, olhar da ilha para cá. Esse ano a gente está fazendo o lançamento da prova no Village Itaparica, um lugar maravilhoso, vai ser um dia de imersão total das pessoas, vamos levar atletas, patrocinadores, fazer um evento realmente de um dia inteiro, onde as pessoas possam começar a se confraternizar para fazer uma grande prova no dia 1º de dezembro”, explicou Eduardo Dute, diretor da rádio A TARDE FM.

Eduardo Dute, diretor da rádio A TARDE FM | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

“Desde o ano passado a gente começou a ter um foco em algo que as pessoas não têm muito foco. A Travessia Mar Grande-Salvador. É um foco na chegada, uma chegada com camarote, bebida, comida, lounge, tanque de gelo, tudo que tem direito, mas sem abrir mão de Mar Grande, onde vamos fazer uma grande largada. O lançamento no Village Itaparica, que é nosso parceiro e a gente vai promover uma experiência com todo mundo. Vamos atravessar a Baía de Todos Santos”, afirmou Ildázio Tavares Jr, coordenador de novos projetos da A TARDE FM.

No lançamento será apresentado o projeto da 54ª Travessia Mar Grande-Salvador, que terá a ultramaratonista aquática Alessandra Melo, como madrinha, e o ex-maratonista aquático Allan do Carmo, como padrinho. As inscrições serão abertas logo após o evento deste sábado.

Leca, como Alessandra é carinhosamente apelidada, fez a travessia Salvador-Morro de São Paulo no início deste ano, quando se tornou a primeira e única mulher a completar o desafio. Ela é presença confirmada no evento de lançamento, enquanto Allan do Carmo, maior campeão da história da Travessia Mar Grande-Salvador, estará presente no dia 1º de dezembro.

“A grande novidade é essa parceria com a Prefeitura de Vera Cruz e com o Village Itaparica. Estamos programando muitas novidades. Esse ano a gente tem Leca como madrinha da prova e Allan do Carmo, o maior vencedor da Travessia, como padrinho. Ele vai estar aqui também no dia 1º, vai acompanhar a prova. Vamos fazer uma grande prova esse ano”, contou Dute ao Portal A TARDE.

Ildázio Tavares Jr., coordenador de novos projetos da rádio A TARDE FM. | Foto: Rodrigo Chagas | Divulgação

“A gente aprendeu no ano passado e esse ano vai ser show de bola. Leca, que fez a Travessia Salvador-Morro de São Paulo, grande ultramaratonista, e Allan do Carmo, que dispensa apresentações, são nossos padrinhos. Leca vai dar uma palestra, inclusive”, revelou Ildázio.

A 54ª Travessia Mar Grande-Salvador é uma realização da rádio A TARDE FM, com produção da Viramundo, organização técnica da Ambiance Esporte, arbitragem da Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA) e patrocínios da Powerade e Village Itaparica.