A convite de Florentino Perez, Endrick vai visitar o Real Madrid | A TARDE

Curtindo férias nos Estados Unidos, o atacante Endrick vai visitar o Real Madrid. O pedido partiu de Florentino Perez, mandatário do clube merengue. O objetivo é que o jovem centroavante conheça as instalações do seu futuro clube. Ele só jogará na Espanha no segundo semestre de 2024, quando completará 18 anos. O Madrid celebrou a conquista do Brasileirão por Endrick em suas redes sociais.

“Parabéns, Endrick, pelo seu segundo Brasileirão consecutivo. Seu gol no último jogo ajudou seu time, o Palmeiras, a conquistar um título merecido. Estamos muito orgulhosos de você”, publicou o clube merengue.

Vendido para o Real, o jogador seguirá para Madrid nesta sexta-feira, 15, onde vai participar de uma série de ações já agendadas. Além disso, Endrick vai assistir ao jogo do Real Madrid contra o Villareal, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol, que será neste sábado, 16, ao lado de seus familiares e agentes que cuidam de sua carreira. A equipe de Carlo Ancelotti está na vice-liderança na La Liga com 39 pontos.

Endrick tem sido observado pelo Real Madrid e seu desempenho no Palmeiras tem chamado a atenção. Ele foi negociado no valor fixo de 35 milhões de euros, o equivalente a R$ 200 milhões. Além disso, o valor por metas alcançadas chega a marca dos 25 milhões de euros, cerca de R$ 140 milhões na cotação atual. Com os 14 gols marcados na temporada e a convocação para a seleção brasileira, os bônus aumentaram. As metas alcançadas renderam a Endrick 7,5 milhões de euros (R$ 40 milhões), dos 25 milhões de euros estipulados.