À espera de Messi, Argentina enfrenta Equador por vaga nas semis

Jogadores da Argentina durante treino - Foto: Logan Riely via AFP

A atual campeã Argentina, que aguarda a recuperação de seu craque Lionel Messi, enfrentará nesta quinta-feira, 4, um resistente Equador. Apenas um sobreviverá e conseguirá avançar às semifinais da Copa América.

O duelo está marcado para as 20h, horário local (22h de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, Texas, com 72 mil lugares aguardando para serem preenchidos pela maré albiceleste e ingressos que chegam a ultrapassar os US$ 3 mil (cerca de R$ 16.700 pela cotação atual) na revenda formal. Se houver empate, a partida será decidida nos pênaltis.

Os comandados por Lionel Scaloni chegam com uma campanha 100% após vencer Canadá, Chile e Peru na fase de grupos. A Argentina quer o 16º troféu em sua galeria e assim se tornar a seleção com mais títulos da Copa América, superando o Uruguai (15).

Mas a tricampeã mundial enfrenta um problema: Messi vem recebendo um tratamento intensivo para um desconforto na coxa direita. Ele sentiu uma fisgada durante o duelo contra o Chile, mas jogou os 90 minutos.

Astro argentino ainda é dúvida | Foto: Juan Mabromata / AFP

Messi foi poupado contra o Peru e um laudo médico é aguardado para que ele seja liberado. O astro já foi visto participando de treinos no campo do Houston Dynamo, embora especialistas afirmem que é preciso ter cuidado para evitar uma ruptura que o exclua do torneio.



"Com o Leo vamos vendo dia após dia como ele se sente e as sensações que ele tem", disse o assistente técnico Walter Samuel após o jogo contra o Peru.

Já o Equador conquistou uma classificação sofrida. Perdeu para a Venezuela, ressuscitou contra a Jamaica e segurou um angustiante empate sem gols contra o criticado México. Um desempenho irregular pode custar caro diante da atual campeã mundial.

E tudo cuidado é pouco, ainda mais se Messi estiver em campo. Scaloni deve tirar a dúvida sobre a participação, ou não, do craque na primeira partida de mata-mata da Copa América nesta quarta-feira durante a coletiva de imprensa.

Treinador espanhol Felix Sanchez Bas diz que tim está pronto | Foto: Rodrigo Buendia / AFP

Lautaro em grande fase

Caso o oito vezes vencedor da Bola de Ouro precise prolongar seu descanso, Scaloni ainda tem uma artilharia letal que pode brilhar contra 'La Tricolor'.

Angel Di María, Alejandro Garnacho, Julián Álvarez, 'Nico' González e, claro, Lautaro 'El Toro' Martínez, que marcou quatro gols em três jogos. "Temos muito para dar e vamos procurar continuar neste caminho", disse ele.

Sem Messi, Scaloni poderia optar por um 'duplo camisa 9', com Martínez e Álvarez.

Walter Samuel informou que após o duelo com o Peru já haviam escalado os 26 jogadores que trouxeram.

Desde que o espanhol Félix Sánchez assumiu o comando do Equador, em março de 2023, o time enfrentou os argentinos duas vezes: nas Eliminatórias e num amistoso recente, há um mês.

Nas duas ocasiões perdeu pelo mesmo placar: 1 a 0, com gols do camisa 10 e de Ángel Di María. E no amistoso Messi não esteve em campo.

"Na parte física eles são muito fortes, têm muita técnica. É um campeonato de alto nível", disse Walter Samuel sobre seus adversários.

Equador confiante

O Equador, que nunca conquistou a Copa América, chegou forte ao torneio, com moral de quem está na zona de classificação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Embora a conquista da vaga nas quartas de final tenha sido difícil, o espanhol Sánchez também tem trunfos para encarar a Argentina: Enner Valencia, Kendry Páez, Jeremy Sarmiento, Piero Hincapié e o talentoso Moisés Caicedo.

"Tenho total confiança nos nossos jogadores, tenho certeza de que eles darão tudo. Se conseguiremos ou não, não sei. Veremos", disse Sánchez, após o empate dramático contra o México, que os deixou em segundo lugar no seu grupo, atrás da Venezuela.

"Vamos jogar contra a atual campeã mundial e da Copa América, sabemos que não há adversário melhor do que este atualmente, não há teste melhor", acrescentou.

Enner Valencia confia na força do Equador | Foto: AFP/Divulgação

Entretanto, para Valencia, que ainda está em dívida com os gols, "sofremos bastante, mas muitas vezes é preciso saber sofrer para obter esta recompensa".



Foi expulso da partida contra a Venezuela, o que influenciou na derrota. "Nunca baixei a cabeça", garantiu ele.

Nas suas redes sociais, o destaque do Chelsea publicou um vídeo em que diz: "Meu sonho é ganhar uma Copa América. Não uma, mas muitas. E estamos trabalhando muito para isso".

Prováveis escalações:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico - Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Angel Di Maria. Técnico: Lionel Scaloni.

Equador: Alexander Dominguez; Ángelo Preciado, Félix Torres, William Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo; Jhon Yeboah, Kendry Páez, Jeremy Sarmiento; Enner Valencia. Técnico: Félix Sánchez.

Árbitro: Andrés Matonte (URU).