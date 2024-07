Treinadores argentinos dominam a Copa América; entenda

Treinadores argentinos são os melhores na primeira fase da Copa América - Foto: FVP e AFP

A primeira fase da Copa América foi finalizada na noite da última terça-feira, 2. Um detalhe chama a atenção: as seleções que que terminaram como líderes em seus grupos tinham treinadores argentinos no comando.

Marcelo Bielsa - Uruguai

A seleção do Uruguai terminou a fase de grupos com a melhor campanha entre as equipes e é treinada por Marcelo Bielsa. A celeste olímpica venceu as três partidas, com nove gols marcados e apenas um sofrido no Grupo C, que tinha Estados Unidos, Panamá e Bolívia como adversários. Aos 68 anos, "El loco" Bielsa é o treinador mais experiente desta edição da Copa América. Ele acumula passagens pelas seleções do Chile e da Argentina, além de clubes europeus.

Lionel Scaloni - Argentina

Atual campeã da Copa América e do Mundo, a Argentina tem no comando Lionel Scaloni, que está a frente da equipe desde 2018. Os argentinos terminaram na frente do grupo A, com três vitórias, com cinco gols feitos e nenhum sofrido, superando Canadá, Chile e Peru.

Fernando Batista - Venezuela

A surpreendente Venezuela liderou o grupo B com três vitórias contra Equador, México e Jamaica, com seis gols marcados e apenas um contra. A "Vinotinto" é comandada por Fernando Batista. O reflexo do bom trabalho aparece nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, onde a equipe ocupa a quarta posição.

Néstor Lorenzo - Colômbia

Já Néstor Lorenzo está frente seleção colombiana, que terminou a frente do Brasil no Grupo D, com duas vitórias e um empate. Lorenzo iniciou a carreira como técnico no Melgar, do Peru, em 2021. No comando da Colombia desde 2022, ele ostenta a marca de 26 jogos de invencibilidade.