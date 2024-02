"A gente mereceu", afirma Giancarlo após vitória sobre Bahia de Feira | A TARDE

O Atlético de Alagoinhas venceu por 2x1 o Bahia de Feira nesta quarta-feira, 14, e conseguiu chegar na casa dos 7 pontos, saindo da zona de rebaixamento. Pela 7ª rodada do Campeonato Baiano de 2024, as equipes se enfrentaram na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, com gols de Giancarlo e Uelio para o Tremendão, enquanto Alex Cazumba descontou para o Carcará.

Por abrir o placar, Giancarlo, camisa 10, foi eleito craque do jogo. Em entrevista pós jogo à TVE, emissora oficial do Baianão, o jogador comentou sobre o momento difícil que a equipe viveu, por ficar 6 jogos sem vencer e afirmou que o resultado foi merecido.

"Só a gente sabe o que passamos nesses últimos dias, nesses últimos jogos sem ganhar. Muitas dúvidas, começam a colocar o trabalho em questionamento, né, mas a gente continuou trabalhando, continuou de cabeça erguida, treinando mais e mais. Eu acho que a gente mereceu essa vitória porque o time entrou mais concentrado, com mais garra e acho que foi merecido", finalizou o camisa 10.

O próximo confronto do Atlético de Alagoinhas pelo Baianão será contra o Vitória, atual 4º colocado, pela 8ª rodada, no Barradão. A partida será no dia 25, domingo, com previsão de início para às 18h30.