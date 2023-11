"A joia da coroa" diz Ildazio Jr sobre Travessia Mar Grande-Salvador | A TARDE

Ildazio Tavares Júnior, diretor de eventos da ViraMundo, empresa parceira do Grupo A TARDE para a realização da 53ª edição da Travessia Mar Grande - Salvador, esteve presente no Porto da Barra, onde ocorrerá a chegada dos aproximadamente 150 competidores inscritos na prova. O diretor garantiu que a elaboração do evento foi feita com muito planejamento e é muito querida por todos do grupo.

“Tudo muito certo, muito tranquilo. É uma prova que teve um planejamento longo, que foi muito esperada e é muito querida. Ela é a joia da coroa do Grupo A TARDE. Então a gente se preparou muito bem para ela, desde o começo do ano viemos nos preparando, pensando e organizando.” disse Ildazio Jr

Para que a 53ª edição da travessia pudesse retornar após longos seis anos de hiato, o Grupo A TARDE contou com parceria da empresa Ambiance Eventos e Esportes, que tem Bruno Riella como o seu diretor. Feliz com a execução do projeto, Ildazio elogioua empresa e o seu diretor.

“É uma empresa de profundo conhecimento marítimo, já que realizam diversas provas de natação. Bruno Riella é uma pessoa muito competente e compenetrada. Essa parceria do A TARDE com a ViraMundo produções e com a Ambiance está dando isso aqui: uma realização perfeita", falou Ildázio.

Conhecida como uma das provas de natação mais tradicionais do mundo, a Travessia Mar Grande-Salvador já está confirmada para 2-24, quando será disputada a a sua 54ª edição. Para além disso, Ildazio também garantiu a realização de outros eventos fornecidos pelo Grupo A TARDE, visando manter o diálogo que a empresa tem com a sociedade.

“Não tenha dúvida. Não só ela, como 21 eventos que iremos realizar. O Grupo A TARDE mais uma vez dialogando com a sociedade, eu não me canso de repetir isso. Uma empresa de 111 anos de comunicação única na Bahia e que desde o seu primeiro momento se comunica com a sociedade. A gente está aqui para ajudar, temos um time maravilho e com certeza 2024 vem aí firme e forte.” finalizou

A Travessia é uma realização do Grupo A TARDE e Ambiance Esporte e Eventos, com produção da ViraMundo, apoio do Governo do Estado da Bahia e da Federação Bahiana de Desportos Aquáticos, Tia Sônia e Hammered, patrocínio do Faz Atleta, Governo da Bahia, FEDEX, Powerade e Crystal e parceria com a Prefeitura de Vera Cruz.

PREMIAÇÃO

Receberão medalha de participação todos os atletas que completarem a prova. Receberão Troféu os 03 primeiros colocados de cada categoria masc e fem. Os 05 primeiros colocados do geral masculino e feminino receberão Troféu + premiação em dinheiro + kit hammerhead + kit Tia Sônia. Troféu para os 05 primeiros colocados masters masc e fem + premiação em dinheiro + kit hammerhead.

*Estagiário sob supervisão de Daniel Genonadio e Marcos Valença