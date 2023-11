A TARDE Play by Infinite Tennis promove bem estar neste fim de semana | A TARDE

A 1ª edição do A TARDE Play by Infinite Tennis, marcada para este final de semana, em Salvador, reunirá cerca de 40 atletas, divididos em duas categorias. O evento promete ser uma celebração do tênis e do espírito esportivo, e tem como objetivo incentivar a prática esportiva na cidade e promover qualidade de vida.

A competição será realizada na Arena Parque Santiago, que se tornou um dos principais equipamentos esportivos da cidade. Além de estrutura para a prática de tênis, o local abriga um campo oficial de futebol, campos de fut-7, e equipamentos para a prática de beach tennis, futevôlei e crossfit.

O evento fecha o calendário esportivo do Grupo A TARDE em 2024, e o diretor de marketing do grupo, Eduardo Dute, enfatizou a retomada da tradição do A TARDE na realização de grandes projetos em diferentes áreas.

“O grupo A TARDE, paralelo às suas atividades de jornalismo competente e de credibilidade, está resgatando todas as suas tradições no apoio ao esporte, cultura, educação e entretenimento. O A TARDE Play by Infinite Tennis é mais uma forma de estimular as práticas de esportes saudáveis ao ar livre. O tênis é um esporte excelente, e não apenas pelos inúmeros benefícios para a saúde física e mental, mas também por estimular a disciplina, respeito, e contribuir na socialização”, afirmou ao Portal A TARDE.

“O A TARDE Play Infinite Tennis consegue não só elevar o tênis na Bahia, mas também atrelar a marca de um grupo centenário que carrega toda a credibilidade no fomento ao esporte, e uma marca que está se consolidando ainda mais, que é o A TARDE Play. É a nossa marca audiovisual fazendo parte do cenário esportivo da Bahia. Então unir o Grupo A TARDE, unir a A TARDE Play ao Infinite Tennis é, sem dúvida alguma, fomentar o esporte na Bahia, no nosso estado, é fomentar a cultura, é fomentar as práticas saudáveis de cuidados com a saúde”, disse Caroline Góis, diretora do núcleo digital do Grupo A TARDE.

Newton (Mizú) Mizutani, coordenador da Infinite Tennis - Arena Parque Santiago, acredita que eventos esportivos como este desempenham um papel crucial no crescimento saudável do esporte e agradeceu a parceria com o Grupo A TARDE.

“O A TARDE Play teve o interesse em nosso projeto, acreditou no potencial de promover o tênis e acolheu o nosso projeto para realização do evento que visa potencializar e gerar novos adeptos ao esporte em Salvador e na Bahia”, contou Mizú ao Portal A TARDE.

Tenistas amadores mais experientes participarão da competição na categoria “A”, enquanto a categoria “B” receberá tenistas iniciantes. Todos os inscritos receberão um kit exclusivo e uma assinatura gratuita de um ano do Jornal A TARDE Digital.

O torneio A TARDE Play by Infinite Tennis conta com realização da Infinite Tennis - Arena Parque Santiago, produção da Viramundo Produções e patrocínio do Grupo A TARDE de Comunicação. Entre os apoiadores, Heineken Zero, Projectta Engenharia, Núcleo Especialidades Cirúrgicas, Dr. André Gordilho Psiquiatria, Blu Protetor Solar em Bastão, Zé Palito Açaí, Sorvetes e Picolés, IPS - Instituto Pró Saúde, Tenisport, Prana Soul Foods Bolo Saudável e Magic Candies Algodão Doce.