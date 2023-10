A TARDE Run busca trazer protagonismo do grupo em eventos esportivos | A TARDE

Pioneiro em eventos esportivos, dentre os veículos de comunicação da Bahia, o grupo A TARDE realizou, neste domingo, 15, dia do aniversário de 111 anos da Casa, mais um evento de grande porte no segmento. A 1ª edição da corrida A TARDE Run, marcou o protagonismo que o veículo carrega como uma ponte para o entretenimento e sociabilidade.

Satisfeita com o resultado final do evento, a gestora executiva e comercial, Marluce Barbosa, destacou a conexão que o A TARDE sempre teve com leitores, seja na comunicação, bem como no entretenimento.

" É uma inovação. São 111 anos de entretenimento, além da seriedade e credibilidade como veiculo de imprensa, está sempre ao lado do esporte e ao lado da população baiana. Essa é a primeira de muitas corridas, já que a Arena Fonte Nova recebe pela primeira vez nessa modalidade", disse Marluce.

O evento marcou também a volta de alguns eventos já realizados pelo grupo A TARDE, eventos estes que sempre fizeram parte do calendário esportivo baiano, como a Travessa Mar Grande - Salvador, a ser realizada no próximo dia 19 de novembro. O idealizador da prova, Ildazio Tavares, pensada também ao lado do presidente da Arena Fonte Nova, Dênio Cidreira, destaca o resgate do grupo em eventos consagrados no segmento esportivo da Bahia

"Na verdade é uma volta do que o grupo sempre fez dentro do contexto de eventos esportivos. Desenhamos esse formato de corrida com chegada nesta praça esportiva consagrada que é a Fonte Nova, e vi aqui todos falando muito bem dessa chegada épica, que foi dentro do estádio, em um local seguro com toda a estrutura para os atletas, conta Ildazio Tavares, também o idealizador do A TARDE Talks, um dos produtos do grupo.