A TARDE Run mobilizou atletas pelas ruas de Salvador; veja fotos | A TARDE

No dia do seu aniversário de 111 anos, o Grupo A TARDE realizou na manhã deste domingo, 15, o A TARDE Run: a Maratona da Bahia. Com largada e chegada na Arena Fonte Nova, e percursos de 5km, 10 km, 21km e 42km, o evento mobilizou atletas profissionais, amadores e contou lindas histórias. Confira imagens da maratona.

A Maratona da Bahia é uma realização do Grupo A TARDE, com organização da Viramundo, produção da Heads Events, apoio da Itaipava Arena Fonte Nova e patrocínio da Powerade e Crysta.

Veja a galeria:

| Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A TARDE Run acontece neste domingo, aniversário do Grupo A TARDE | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

| Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

| Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

| Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

| Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

| Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

| Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

| Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

| Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

| Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

| Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

| Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

| Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

| Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

| Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

| Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

| Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE