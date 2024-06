Abandonou? Vitória vê público diminuir com má fase na temporada | A TARDE

Em momento de crise na temporada, ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série A, o Vitória vê o seu número de público pagante no Barradão diminuir cada vez mais. Desde o início da competição, o Leão contou com o menor número de torcedores neste sábado, na derrota para o Atlético-GO por 2x0.

Na estreia contra o Palmeiras, o clube rubro-negro lotou o estádio, vendendo todos os ingressos e fechando o público pagante em quase 31 mil pessoas. Apesar da derrota, na segunda rodada, o número de torcedores pagantes contra o Bahia também foi elevado, um total de 27.609.

A ocupação começou a diminuir na 5ª rodada, contra o São Paulo, quando perdeu por 3x1, e contou com 25.739 de público pagante. Assim, as arquibancadas continuaram em uma decrescente, ocasionada pela série de derrotas entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, competição em que ocorreu o confronto contra o Botafogo, onde só 19.614 pagaram a entrada, entre ingressos e sócios.

Neste sábado, o Vitória enfrentou o Atlético-GO com, novamente, um número reduzido de 15.887, sendo o menor dos últimos cinco jogos. O movimento está sendo ocasionado pela crise dentro de campo, já que não vence há mais de dois meses, desde a primeira final do Campeonato Baiano.

Janderson durante partida contra o Atlético-Go | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Vale lembrar que, antes de estrear na Série A, o Vitória acumulava uma invencibilidade de 23 jogos sem ser derrotado no Barradão. Ao todo, foram 19 vitórias e quatro empates em um período de nove meses. O último resultado negativo no Barradão havia sido contra o Criciúma, em junho, pela Série B.

O próximo confronto da equipe rubro-negra no Barradão será contra o Internacional, pela 10ª rodada do Brasileirão. A partida será no domingo, 16, às 16h.

Confira números de públicos pagantes:

Vs. Palmeiras: 30.793

Vs. Bahia: 27.609

Vs. São Paulo: 25.739

Vs. Botafogo: 19.614

Vs. Atlético/GO: 15.887

