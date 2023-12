Abel Ferreira se irrita com fãs de Taylor Swift; entenda motivo | A TARDE

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira demonstrou insatisfação com o estado em que está o gramado do Allianz Parque, após os shows da cantora Taylor Swifit, que ocorreram na semana passada.

Em coletiva após a vitória sobre o Fluminense no último domingo, 3, o técnico da equipe Alviverde reclamou sobre as miçangas deixadas pelos fãs da cantora no gramado, fruto das tão conhecidas "pulseirinhas da amizade".

“O que não podemos é ter um relvado cheio – se quiserem vão lá fora ver – com uma quantidade de coisinhas [miçangas, como gesticulou] do espetáculo que fizeram da Taylor Swift. A quantidade de bebidas e tudo mais”, declarou Abel.

Para quem não está ligado no meio POP, as pulseiras são uma marca da cantora norte-americana, que coleciona fãs em todos os lugares do mundo, inclusive do Brasil. Desta forma, para homenagear a "loirinha", muitos foram com o acessório, seja para trocar ou apenas para curtir o show.

Apesar do momento de explosão, típico do técnico português, o clube paulista está longe de causar este tipo de emoção no mesmo. De forma que, é o líder do Campeonato Brasileiro da Série A com apenas uma partida para o fim, estando muito próximo de ganhar o bicampeonato.

O próximo confronto da equipe alviverde será na quarta-feira, 6, contra o Cruzeiro, que conseguiu se livrar do rebaixamento. A partida, que marcará o fim da Série A de 2024, tem o seu pontapé marcado para às 21h30.