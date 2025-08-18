Acervo histórico de A TARDE é incluído em tour inédito da Fonte Nova

Imagens do Cedoc A TARDE no Tour da Fonte - Foto: Beatriz Amorim/ Ag. A TARDE

Um dos principais cartões-postais de Salvador, a Casa de Apostas Arena Fonte Nova promete tornar a visita ainda mais emocionante. Em parceria com o E.C. Bahia S.A.F e com apoio do Centro de Documentação (Cedoc) de A TARDE, o estádio lança uma nova experiência para moradores, turistas e apaixonados por futebol: o Tour na Fonte.

“O Centro de Documentação do Jornal A TARDE é aberto a pesquisadores e recebeu essa demanda da equipe da Arena, que buscava reportagens e fotografias que narrassem a história do estádio. Como o jornal tem 113 anos, dispomos de um acervo histórico que vai além do grupo, preservando também a memória social, histórica e esportiva de toda a Bahia”, explica Andreia Santana, diretora do Cedoc.

“Em quase 113 anos de história, o Jornal A TARDE documenta a trajetória do Brasil e, especialmente, da Bahia, mantendo uma conexão forte com a Fonte. É importante contar essa história com base no que foi registrado, revelando, lance a lance, o que realmente aconteceu. Para nós, é um orgulho saber que o visitante do tour terá esse elemento a mais”, completa Mariana Carneiro, diretora de impressos de A TARDE.

A nova experiência da Arena Fonte Nova para moradores, turistas e apaixonados por futebol, o Tour na Fonte oferece uma verdadeira viagem no tempo, relembrando momentos marcantes desde 1951, quando a antiga Fonte Nova foi inaugurada. O tour guiado conecta o público à essência do futebol baiano, com destaque especial para o Esporte Clube Bahia.

Versátil, a história da Fonte também recebeu grandes nomes da música nacional, como Ivete Sangalo e Gilberto Gil, e internacional, como Elton John e o ex-Beatle Paul McCartney. A arena foi palco de momentos históricos, como a Copa do Mundo de 2014 — que consagrou a Alemanha campeã — e os Jogos Olímpicos de 2016.

“O Tour na Fonte vai revelar realmente a história deste estádio e sua relação com a cidade. É muito interessante caminhar através dos anos, entendendo o processo de evolução da arena. Começou com capacidade para 30 mil pessoas, era uma vila olímpica e, hoje, é uma das principais arenas multi esportivas do país. Ao longo do percurso, por meio de fotos, imagens, textos e pesquisas, o visitante conhece mais sobre essa trajetória e entende sua importância não só para o futebol, mas para Salvador”, afirma o curador Daniel Rangel.

Imagens do Cedoc A TARDE no Tour da Fonte | Foto: Beatriz Amorim/ Ag. A TARDE

Linha do Tempo e Museu do Bahia

O percurso começa com um mergulho na linha do tempo da Fonte Nova, relembrando sua inauguração, a tragédia do desabamento, a reinauguração e a transformação até os dias atuais.

A viagem segue com uma visita ao Museu do Bahia, localizado dentro da própria Arena. O espaço celebra a trajetória do Esquadrão com acervos exclusivos, troféus históricos, camisas icônicas e recursos interativos que colocam o torcedor no centro da narrativa do clube.

Imagens do Cedoc A TARDE no Tour da Fonte | Foto: Beatriz Amorim/ Ag. A TARDE

A novidade desta edição do tour é que ela também dá acesso aos camarotes e áreas VIP, à sala de imprensa e à zona mista — onde atletas e treinadores concedem entrevistas após os jogos —, aos vestiários e, claro, ao palco principal do estádio: o gramado.

Programe a sua visita

As visitas acontecem de quarta a domingo, com sessões às 10h e às 14h, mediante agendamento prévio, exceto em dia de jogos. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Arena Fonte Nova, no site do Museu do Bahia ou presencialmente.