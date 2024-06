'Acho que o Inter Miami será meu último clube', diz Messi

Em outro trecho da entrevista, o capitão da seleção argentina reconhece que não se sente preparado para pendurar as chuteiras - Foto: CHRIS ARJOON / AFP

Aos 36 anos, o argentino Lionel Messi disse que pensa em encerrar sua carreira no Inter Miami, clube dos Estados Unidos com o qual tem contrato até o final da temporada 2025 da MLS.

"Hoje, acho que [o Inter Miami] será meu último clube, sim", declarou Messi em entrevista à ESPN que será transmitida nesta quarta-feira (12).

Em outro trecho da entrevista, o capitão da seleção argentina que vai disputar a Copa América dos Estados Unidos reconhece que não se sente preparado para pendurar as chuteiras depois de duas décadas de uma vitoriosa carreira.

"Fiz isso durante toda a minha vida. Amo jogar bola. Aproveito nos treinos, no dia a dia, nos jogos. Dá um pouco de medo de que isso tudo acabe", admitiu.

Há um ano, Messi encerrou sua trajetória no futebol europeu, onde defendeu Barcelona e Paris Saint-Germain, para se transferir para o Inter Miami.

O argentino, que nunca jogou profissionalmente em um clube de seu país, disse meses atrás que tomou a decisão de ir para os Estados Unidos junto com sua família para poder continuar jogando sem sofrer muita pressão.

"Foi um passo difícil deixar a Europa e vir para cá", reconheceu Messi. "O fato de ter sido campeão do mundo [em 2022] ajudou muito a ver as coisas de outra maneira".

"Mas não penso nisso, procuro aproveitar. É por isso que aproveito tudo muito mais, porque tenho ciência de que falta cada vez menos e me divirto no clube com a sorte de ter companheiros e amigos ao meu lado", acrescentou.

"Eu me sinto muito bem na seleção, onde também tenho companheiros e amigos. Valorizo os pequenos detalhes que sei que vou sentir falta quando parar de jogar", concluiu.