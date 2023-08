Acidente gravíssimo mata dois pilotos da Moto1000GP no Paraná

A etapa de Cascavel da Moto1000GP, categoria do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, terminou com duas mortes neste domingo, 27. Os pilotos Érico Veríssimo da Rocha e André Veríssimo Cardoso se envolveram em um acidente gravíssimo e não resistiram. O acidente ocorreu ainda na primeira volta da corrida.

André escorregou da moto após uma das curvas do autódromo internacional de Cascavel e ficou no meio da pista. Ao se levantar, foi atingido por Érico, em outra moto, sendo arremessado com força para um dos cantos da pista, quase gerando um novo choque com um terceiro motociclista.

A direção de prova interrompeu imediatamente a corrida e o atendimento foi iniciado logo na sequência com a chegada da equipe médica. A prova foi cancelada e os pilotos foram levados ao hospital em estado gravíssimo. A primeira morte confirmada foi a de Érico.

“O Moto1000GP lamenta profundamente informar o falecimento do piloto Érico Verissimo da Rocha após grave acidente durante a quarta etapa do campeonato, que estava sendo realizada no Autódromo Internacional de Cascavel. O piloto de 38 anos se envolveu em um acidente gravíssimo durante a primeira volta da categoria GP 1000”, disse o comunicado oficial da categoria.

Cerca de uma hora depois, veio a confirmação da morte de André. O piloto ficou internado em estado gravíssimo e mesmo com a tentativa dos médicos em reanimá-lo, sofreu uma parada cardiorrespiratória e acabou não resistindo.

“O Moto1000GP comunica o falecimento do piloto André Veríssimo Cardoso, envolvido em grave acidente com o piloto Érico Veríssimo da Rocha durante a primeira volta da categoria GP 1000 na tarde deste domingo (27) durante a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade em Cascavel (PR)”, lamentou o segundo comunicado da categoria.

Também em nota, o presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), Giovani Guerra, lamentou os falecimentos: "É com muita tristeza que a Confederação Brasileira de Automobilismo recebe a notícia dos falecimentos dos motociclistas Érico Veríssimo da Rocha e André Veríssimo Cardoso".

Confira abaixo os comunicados oficiais: