Acusado de agressão à ex-namorada, Antony é cortado da Seleção

O atacante Antony, atualmente no Manchester United, foi cortado da Seleção Brasileira nas vésperas dos jogos contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A decisão foi tomada pelo técnico Fernando Diniz e pela cúpula da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira,4, após a divulgação de mensagens contendo ameaças atribuídas a Antony contra sua ex-namorada, a DJ Gabriela Cavallin, que o acusa de agressões físicas.

As mensagens vieram à tona nesta segunda-feira, e a CBF, em comunicado oficial, declarou que o corte do jogador se deu "em função dos fatos que vieram a público nesta segunda-feira (04/09), e que precisam ser apurados, e a fim de preservar a suposta vítima."

Para ocupar a vaga deixada por Antony, a CBF convocou Gabriel Jesus, do Arsenal, que já estava pré-selecionado em uma lista de 36 jogadores enviada à FIFA.

Antony, por sua vez, usou suas redes sociais para negar as acusações. Ele afirmou ser vítima de falsas acusações e reiterou sua disposição em colaborar com as autoridades para prestar esclarecimentos sobre o caso.

O Brasil enfrentará a Bolívia, nesta sexta-feira, 8, em Belém, no Pará, e na terça-feira, 12, enfrentará o Peru, em Lima.

Confira o comunicado da CBF na íntegra:

Em função dos fatos que vieram a público nesta segunda-feira (04/09), envolvendo o atacante Antony, do Manchester United, e que precisam ser apurados, e a fim de preservar a suposta vítima, o jogador, a Seleção Brasileira e a CBF, a entidade informa que o atleta está desconvocado da Seleção Brasileira.

Para o seu lugar, o técnico Fernando Diniz chamou Gabriel Jesus, que estava pré-selecionado em uma lista de 36 jogadores, enviada à FIFA.