Ademir faz doação ao Hospital do Câncer de Patrocínio em Minas Gerais

O atacante Ademir, jogador do Bahia, contribuiu financeiramente para o avanço das obras do Hospital do Câncer de Patrocínio, localizado em Minas Gerais. Essa cidade foi onde o jogador do Tricolor deu seus primeiros passos no futebol.

O jogador, que também teve passagens pelo América-MG e Atlético-MG, afirmou que sua doação é uma maneira de expressar gratidão pelos cuidados prestados a seu avô durante seu tratamento contra o câncer, quando precisou viajar até Barretos-SP. Ele vê essa contribuição como uma forma de retribuir e auxiliar aqueles que estão necessitando. Apesar disso, o valor da doação não foi divulgado.

“Senti no coração o desejo de ajudar. Por ter tido na família um caso, veio a vontade de contribuir, até mesmo por gratidão pelo que foi feito pelo meu avô na época em que ele precisou do tratamento. Mesmo de longe, acompanho o trabalho e as obras do Hospital do Câncer de Patrocínio”, falou Ademir nas redes sociais do hospital.

Thiago Miranda de Oliveira, presidente do Hospital do Câncer de Patrocínio, expressou que a ação evidencia que Ademir mantém sua humildade e sensibilidade intactas, e ele também expressou gratidão pela demonstração de amor ao próximo presente nesse gesto, que pode ser um raio de esperança e solidariedade.

“Essa atitude demonstra que Ademir é um craque do futebol e da solidariedade. Ademir tem uma carreira de enorme sucesso e nem por isso perdeu sua humildade e sensibilidade àqueles que mais precisam, como prova essa expressiva doação para o hospital. Nossa gratidão a esse jovem que tanto nos orgulha com seu talento e amor ao próximos”, agradeceu Thiago.

O Hospital do Câncer de Patrocínio está prestes a se tornar a primeira unidade em Minas Gerais do renomado Hospital de Amor de Barretos (SP), uma referência nacional no tratamento do câncer. Nos próximos meses, está prevista a inauguração do pavilhão do Instituto de Prevenção Júlia do Prado, focado na prevenção do câncer de mama e colo do útero. Embora a estrutura esteja pronta, a inauguração ainda aguarda a conexão elétrica da Cemig para ser agendada.

Neste momento, o Hospital do Câncer de Patrocínio está cuidando de mais de 900 pacientes em seus tratamentos contra o câncer. Após a conclusão da primeira fase, a instituição estará pronta para atender pacientes de 23 cidades da região. A gama de cânceres tratados inclui casos de mama, urológicos, ginecológicos, gastrointestinais e de pele.