Adeus: Lucas Mugni deixa o Bahia e acerta com o Ceará | A TARDE

Está confirmada a saída de Lucas Mugni do Bahia. O meia argentino tinha contrato apenas até dezembro de 2023 e não fica no Esquadrão, já tendo, inclusive, acerto com outro clube nordestino.

No próximo ano, Mugni irá disputar a Série B com a camisa do Ceará. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o meio-campista acertou com o Vozão até o fim da temporada 2024.

Pelo Esquadrão, Lucas Mugni disputou 98 partidas, marcou oito gols e distribuiu outras oito assistências. Foi campeão baiano neste ano e também um dos principais jogadores na Série B de 2022, quando foi titular na campanha do acesso.

Na atual temporada, entrou em campo 35 vezes e marcou um gol, além de uma assistência. Na goleada contra o Atlético-MG, que garantiu o Bahia na Série A do ano que vem, entrou no decorrer do jogo na vaga de Nicolás Acevedo.