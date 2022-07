Adriano Imperador abre detalhes da vida e carreira em documentário

Em um documentário, que será lançado no dia 21 de julho, no Paramount+, o ex-atacante da Seleção Brasileira "Adriano, Imperador" abre detalhes da sua vida, como a depressão, morte do pai e polêmicas com álcool. A direção é de Susanna Lira, que também dirigiu o documentário do Casagrande na GloboPlay.

O documentário é dividido em três episódios e conta com a participação de pessoas próximas ao ex-jogador, que não costumava dar entrevistas com frequência durante sua carreira.

Adriano Imperador foi um dos jogadores mais famosos do início do século, com grande passagem pela Internazionale, da Itália, e atuou na Copa do Mundo de 2006 com a Seleção Brasileira. Agora aos 40 anos, ele relata temas como fama, dinheiro, depressão, humildade, imprensa, carros e mulheres.

Durante sua carreira, Adriano atuou por Flamengo, Inter de Milão, Fiorentina, Parma, São Paulo, Roma, Corinthians, Athletico-PR e Miami United. Ele se aposentou em 2016.

Paramount+ Brasil