Adriano Imperador vai apresentar podcast em canal de esportes

O ex-atacante Adriano Imperador, ídolo de clubes como Flamengo e Inter de Milão, será apresentador de um podcast. Ele fechou acordo com o canal Goat, recém-lançado em julho, para comandar o Imperacast.

Em seu programa, Adriano trará suas análises e irá opinar sobre o futebol e os assuntos mais quentes do momento. Autor de bordões espontâneos na web, como "Habib és" e "morde as costas", o ex-jogador quer fidelizar o público que não o acompanha nas redes sociais.

O Imperacast estará na grade de programação do canal Goat, no YouTube. No comando de Antônio Tabet, a plataforma já tem os direitos de transmissão ao vivo de campeonatos de futebol como a Liga da Arábia Saudita, a Bundesliga (Campeonato Alemão), Copa Argentina, Série C do Campeonato Brasileiro, Liga Americana de futebol feminino (NWSL), e competições de clubes da Conmebol.

Adriano terá sua primeira experiência como apresentador de mídia. Ele participou de programas esportivos TNT Sports, porém não deu continuidade por problemas de ordem pessoal.