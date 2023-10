Adryelson, do Botafogo, é convocado para a Seleção Brasileira | A TARDE

Por conta de uma lesão no joelho esquerdo do zagueiro Nino, no treino da Seleção Brasileira deste sábado, 14, em Montevidéu, o técnico Fernando Diniz decidiu convocar o Adryelson, do Botafogo, para assumir essa posição. O defensor é um dos principais destaques do Brasileirão, em que o Alvinegro Carioca lidera com larga vantagem.

O zagueiro tem chegada prevista a tempo do treino de domingo e o departamento médico vai acompanhar a evolução de Nino.

Adryelson tem 25 anos e foi convocado pela primeira vez para a seleção principal. O zagueiro é um dos principais destaques do líder, Botafogo, no Campeonato Brasileiro. São 48 jogos na temporada, com quatro gols. Antes disso atuou por Sport e Al Wasl, do Emirados Árabes Unidos.

O Brasil joga contra o Uruguai na terça-feira, 17, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em Montevidéu, capital uruguaia. Após empate em partida contra a Venezuela, a Seleção precisa dessa vitória para ganhar, novamente, a moral da torcida.