Adversário do Bahia na Copa do Brasil dispensa cinco jogadores | A TARDE

Cinco jogadores foram dispensados pelo Moto Club, na terça-feira, 30, após o time divulgar uma lista com todos os atletas ofensivos: Pedrinho, Thárcio, Betinho, Brayan e Misael. Destes, Betinho e Brayan não chegaram nem a estrear.

Em nota, o clube informou que vai anunciar reforços que podem entrar em campo já contra o Sampaio Corrêa, sábado, 3, às 16h, no Superclássico, pela sexta rodada do Campeonato Maranhense.

Neste jogo, o técnico Tuca Guimarães deve ter a base do time que vinha sendo utilizado na temporada, mas algumas mudanças devem ser anunciadas, com uma lista de dispensas e reforços chegando.

O Papão do Norte tem cinco pontos e está na quarta colocação. Busca sua segunda vitória no campeonato contra o rival, que é vice-líder com 12 pontos e vem de uma derrota para o Maranhão, em outro clássico, por 3 a 0.