Adversário do Bahia na Copa do Nordeste, Náutico demite treinador | A TARDE

O Náutico, adversário do Bahia nas quartas de finais da Copa do Nordeste, demitiu o técnico Alan Aal, na noite de sábado, 30, após a derrota do Timbu por 2 a 0 para o maior rival, o Sport, pela partida de ida da final do Campeonato Pernambucano, que aconteceu no Estádio dos Aflitos.

Para Bahia e Náutico a bola vai rolar no dia 10 de abril, em jogo único, às 21h, na Arena Fonte Nova, pelo mata-mata do Nordestão. Enquanto o Esquadrão classificou na 1ª colocação do Grupo B, com a melhor campanha da competição ao somar 18 pontos, a equipe alvirrubra foi o 4ª colocado, com sete pontos e apenas uma vitória.

“Comunicamos o desligamento do treinador Alan Aal e de toda a comissão técnica. Entendemos que, apesar de todas as metas atendidas nesse começo de temporada, entendemos que é um momento de mudança visando o objetivo maior do clube, que é o acesso à Série B", disse o presidente, Bruno Becker, em pronunciamento à imprensa.