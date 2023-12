Adversário do Flu: City e Urawa se enfrentam na semifinal do Mundial | A TARDE

Mergulhado em uma sequência negativa na Premier League que diminuiu suas chances de manter o título, o Manchester City enfrenta nesta terça-feira, 19, o japonês Urawa Red nas semifinais do Mundial de Clubes, competição que os 'Citizens' querem conquistar para dar um presente de Natal a sua torcida.

O vencedor do duelo no estádio King Abdullah Sports City às 15h (horário de Brasília) brigará pelo título mundial contra o Fluminenses, que na outra semifinal venceu o campeão africano, o Al Ahly, por 2 a 0 nesta segunda-feira, 18, com gols de Jhon Arias e John Kennedy.

"Sabemos como é complicado vencer esta competição, porque é preciso ter feito algo extraordinário no passado", disse Guardiola em uma coletiva de imprensa. "É difícil vencer e os jogadores sabem disso. É por isso que queremos jogar bem amanhã", acrescentou o treinador catalão.

Oportunidade de reação

O torneio que reúne os campeões das seis confederações do mundo e o representante do país organizador, que está sendo disputado em Jidá, na Arábia Saudita, passou a ser visto no City como uma excelente oportunidade para "fechar o círculo" de uma temporada triunfante se tornou um fator para injetar no elenco de estrelas de Guardiola uma dose de otimismo para as outras disputas que estão em aberto.

Porque com apenas uma vitória nos últimos seis jogos na Premier League, os 'Citizens' deram um passo atrás nas suas aspirações de vencer o quarto campeonato inglês consecutivo, algo inédito.

O time está cinco pontos atrás do líder Arsenal e a quatro de Liverpool e Aston Villa.

"Seria melhor ter uma semana para recuperar, mas não temos opção", lamentou Guardiola.

De qualquer forma, a equipe de Manchester fechará o seu ano de maior sucesso com uma galeria repleta de troféus com o Campeonato Inglês, a Copa da Inglaterra (FA Cup), a sua primeira Liga dos Campeões e a Supercopa Europeia.

Se erguer a taça, o Manchester City se tornará o quarto time inglês a ter conquistado o torneio, junto com Manchester United, Chelsea e Liverpool.

Enquanto na Premier League as dificuldades são grandes, na Liga dos Campeões os 'Citizens' têm apresentado uma versão bem diferente, com muitas vitórias na fase de grupos, e tem pela frente um jogo teoricamente menos difícil nas oitavas de final contra o dinamarquês Copenhagen.

O mesmo acontece na semifinal do Mundial de Clubes. O adversário é o Urawa Red Diamonds, que conquistou o direito de disputar o torneio após vencer a Liga dos Campeões da AFC.

A equipe de Saitama, liderada pelo polonês Maciej Skorża e com o espanhol Joan Meret como treinador de goleiros, foi a primeira dos sete participantes a garantir a classificação para o torneio, em fevereiro, e vive a sua terceira presença no Mundial, com um terceiro lugar em 2007 como melhor resultado. Nas quartas de final venceu por 1 a 0 o Club León do México.

Haaland deve desfalcar City

"É mais um desafio, mais um jogo para reagirmos e mostrarmos o quanto somos bons, e isso é o bom do futebol, sempre há mais um jogo", disse o zagueiro Rico Lewis sobre o Mundial após o último empate decepcionante contra o Crystal Palace.

"Precisamos mostrar e provar a todo mundo, e mais importante ainda a nós mesmos, que poderemos obter os resultados que merecemos".

Tudo indica que Guardiola terá o desfalque, pelo menos na semifinal, de seu astro, o norueguês Erling Haaland, com problemas físicos no pé, que deverá ser substituído pelo argentino Julián Álvarez.

A presença do meio-campista belga Kevin De Bruyne entre os titulares também não parece provável, apesar de ele estar de volta aos treinos após vários meses lesionado.

"Estamos motivados por estar aqui e disputar esta competição. A maioria de nós não a conquistou e o clube nunca o fez", destacou o português Bernardo Silva.

Prováveis escalações (segundo a Fifa):

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias, Josko Gvardiol; Rodri, Mateo Kovacic; Bernardo Silva, Phil Foden, Jack Grealish; Julian Álvarez. Técnico: Pep Guardiola

Urawa Red: Shusaku Nishikawa; Takahiro Sekine, Alexander Scholz, Marius Hoibraten, Takahiro Akimoto; Atsuki Ito, Ken Iwao; Tomoaki Okubo, Kaito Yasui, Yoshio Koizumi; Jose Kante. Técnico: Maciej Skorża