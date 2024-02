"Adversário nível Série A", diz Felipinho, do Bahia de Feira | A TARDE

Com três derrotas no Campeonato Baiano, após ser derrotado pelo Bahia na 4ª rodada, o Bahia de Feira segue na casa dos quatro pontos, sendo o atual 5° colocado do torneio. Dentro de casa, o Tremendão sofreu dois gols do Esquadrão e se complicou no campeonato, podendo terminar o fim de semana na 7ª posição na tabela.

Desta forma, em entrevista a Rádio Sociedade após o confronto, o jogador Felipinho, do Bahia de Feira, comentou sobre a partida, elogiando o adversário e garantindo que fará o possível para pontuar nos próximos jogos do Baianão.

“Pegamos um adversário nível Série A, principalmente agora com o Grupo City. Os jogadores que vieram aqui são de uma potência absurda e sabíamos que seria difícil. Tentamos de todo jeito controlar a partida, mas no primeiro tempo eles dominaram a posse de bola e infiltrações. Infelizmente, em uma jogada que é mais mérito do Jean Lucas do que erro nosso, saiu o gol. No segundo tempo tentamos fazer algumas jogadas no início, mas não conseguimos. Agora é descansar. A gente sabe que o campeonato é curto, então nos próximos jogos faremos o possível para pontuar”, afirmou o atleta do Tremendão

Paulo Paraíba, um dos mais experientes do elenco, também analisou o desempenho coletivo do Bahia de Feira que, na opinião do mesmo, errou nos dois gols marcados pelo Bahia. Além disso, o atleta destacou a qualidade do adversário, que jogará a Série A de 2024.

“Sabíamos que teríamos um jogo bastante difícil por se tratar de um time de série A que é bem estruturado e está bem entrosado. Procuramos fazer um jogo de marcação e sair forte quando tivéssemos a posse de bola. Infelizmente tomamos dois gols por erros nossos, o que não pode acontecer contra uma equipe grande”, disse Paulo.

O próximo jogo do Bahia de Feira será na quinta-feira, 1, contra o Jacuipense, que também busca uma melhora na competição. Assim, o jogador comentou que agora é consertar os erros cometidos e ir atrás da classificação para às semifinais do Campeonato Baiano de 2024.

“Agora é ter tranquilidade, cabeça fria, procurar ver o que erramos e consertar para que possamos, no próximo jogo, sair com o resultado positivo”, disse o atleta, que continuou.

“É um jogo que iremos em busca do resultado positivo, porque é muito importante para as nossas pretensões na competição. Sabemos que, com essa derrota, nos complicamos um pouco. Então agora temos que procurar, já neste próximo conseguir uma vitória, que é muito importante para nós, e ir atrás da classificação”, garantiu Paulo Paraíba.