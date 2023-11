Advogado da família explica mistério sobre situação de Schumacher | A TARDE

O advogado da família do ex-piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, explicou sobre o silêncio que existe em torno do atual estado de saúde do heptacampeão mundial. O alemão sofreu um acidente há quase 10 anos, enquanto esquiava nas férias de fim de ano com o filho, na Estação de Meribel, nos Alpes Franceses.

Veja também: Eddie Jordan diz que esposa de Schumacher "vive como prisioneira"



Em entrevista concedida a um portal de notícias alemão, o advogado Felix Damm reiterou a importância de 'manter o sigilo' sobre como está a saúde de Schumacher e explicou que, caso isso fosse feito, seria necessário haver atualizações constantes.

"Sempre foi uma questão de proteger coisas privadas. Discutimos muito sobre como isso é possível. Então também consideramos se um relatório final sobre a saúde de Michael poderia ser o caminho certo para fazer isso. Mas isso não teria sido tudo e teria de haver 'boletins instáveis' constantemente atualizados", explicou Damm.

Para o advogado, a existência de um boletim com a atualização do ex-piloto poderia se configurar como "autoexposição voluntária", o que haveria um precedente para novas informações pudessem surgir, mas, desta vez, sem o consentimento da família do alemão.

"Em princípio, ninguém pode reivindicar a privacidade de fatos que eles próprios tenham divulgado voluntariamente ao público. Neste contexto, a jurisprudência fala da autoabertura da esfera privada", completou o advogado.

Por fim, Damm também apontou para pessoas próximas que têm repassado informações à imprensa, como Jean Todt e Georg Gänswein, que comentaram a situação nos últimos anos. Para o advogado, mesmo amigos e pessoas próximas podem ser processadas caso tornem públicas questões privadas.

"Se não é a pessoa em causa que está agindo, mas sim amigos ou conhecidos que divulgam informações privadas, este não é um caso de 'autoexposição voluntária' da esfera privada. A pessoa afetada pode, portanto, defender-se contra a divulgação de circunstâncias da vida privada, mesmo que a informação provenha de conhecidos", concluiu.

Acidente

Michael Schumacher sofreu o grave acidente enquanto esquiava com seu filho nos Alpes Franceses, em dezembro de 2013. Na ocasião, o ex-piloto bateu com a cabeça em uma pedra e, mesmo estando de capacete, entrou em coma.

O alemão foi atendido às pressas, encaminhado para um hospital na região e depois para o Centro Hospitalar em Grenoble. Schumacher permaneceu em coma até junho de 2014 e recebeu alta para seguir o tratamento em sua casa apenas em setembro do mesmo ano.

Mesmo em casa, praticamente nenhuma informação sobre o alemão é divulgada, com apenas pouquíssimas pessoas tendo o acesso para visita. Entre os privilegiados, está o brasileiro Felipe Massa, amigo de Schumacher desde os tempos em que foram colegas na Ferrari.

As principais informações seriam de que o ex-piloto esteja tetraplégico. Apesar disso, a família de Schumacher diz que ele se recupera de forma lenta, porém positiva, mesmo sem conseguir se comunicar bem.

Em dezembro de 2018, foi divulgado, inclusive, que Michael Schumacher já não respirava mais por aparelhos e que seguia evoluindo progressivamente.