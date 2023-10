Advogado de Daniel Alves abandona ex-jogador em caso de estupro | A TARDE

Preso há quase nove meses na Espanha após ser acusado de estupro, Daniel Alves ganhou um novo problema em sua defesa. Seu advogado, Cristóbal Martell, abandonou o caso.

Em conversa com o Antena 3, emissora de TV espanhol, Martell revelou que desistiu de representar o jogador porque não acredita na vitória no tribunal. Martell será substituído por outro advogado, de 35 anos, especialista em direito penitenciário.

O ex-jogador foi preso após acusação de estupro por uma jovem na Catalunha, Espanha. O crime teria ocorrido na boate Sutton e a vítima denunciou. O diretor da casa noturna acionou a polícia e o protocolo contra agressão sexual.

O caso ocorreu em dezembro do ano passado, enquanto Alves foi detido em janeiro. Ele negou as acusações desde o início, mas mudou sua versão da história algumas vezes. Restos de sémen do jogador foram encontrados na vagina da denunciante.

Após dizer que não conhecia a vítima, uma das versões apresentadas por Daniel Alves foi que o relacionamento teria acontecido de maneira consensual. De acordo com o jornal El Mundo, o atleta revelado pelo Bahia poderá ser condenado a uma pena de oito a dez anos de prisão.