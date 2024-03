Advogados de Daniel Alves trabalham por soltura até março | A TARDE

Condenado a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual, Daniel Alves vive expectativa de reduzir ainda mais sua pena. Segundo o jornal 'La Vanguardia', a defesa do ex-lateral da seleção brasileira trabalha para conseguir sua libertação até o fim de março, na Semana Santa.

Daniel Alves está preso desde janeiro de 2022 e seus advogados já entraram com cinco pedidos de liberdade antes do julgamento, mas nenhum foi aceito pela Justiça espanhola. Sua defesa acredita que, devido a pena baixa, os argumentos para não aceitar recursos caem.

A Justiça negou os recursos após alegar risco de fuga, destruição de provas ou reincidência. A vítima do jogador pedia punição máxima de 12 anos, enquanto o Ministério Público pediu nove anos. No final, ele foi condenado a quatro anos e meio e mais cinco de liberdade vigiada.

Ainda segundo a reportagem, Daniel Alves também deve sugerir o pagamento de um depósito como garantia de que não vai fugir. Contudo, o brasileiro sofre com problemas financeiros por causa de uma briga judicial com Dinorah Santana, sua ex-esposa. Isso resultou no bloqueio de suas contas bancárias.

Antes de começar seu julgamento, o atleta bancou uma indenização de 150 mil euros (R$ 801 mil) para a acusação ser retirada. A vítima recusou a proposta, mas o pagamento foi feito ainda assim, então a Justiça da Espanha considerou que isso serviu como atenuante da pena.