'AeroNêgo': torcida do Vitória recebe jogadores após acesso à Série A | A TARDE

O elenco do Vitória foi recepcionado pela torcida nesta segunda-feira, 13, no Aeroporto Internacional de Salvador, após confirmar a vaga na Série A de 2024 ao vencer por 2x1 o Novorizontino, em partida disputada no domingo, 12.

O Leão ainda está próximo de garantir o primeiro título nacional da sua história, que poderá ser confirmado na terça-feira, 14, caso aconteça um tropeço do Criciúma sobre o Guarani.



Os torcedores que lotaram o aeroporto de Luís Eduardo Magalhaes não pouparam os gritos de "quero te ver campeão" e "ei, você aí, pode botar fé que meu Leão vai subir", feito pelas organizadas do clube.

O Vitória está de volta à elite do futebol após cinco anos, nos quais quatro foram na Série B e um na terceira divisão. E pode ter certeza que a volta é em grande estilo, já que necessita de um tropeço adversário ou um ponto conquistado para ser, de uma vez por todas, campeão nacional.

O Portal A TARDE, que fez a cobertura da festa rubro-negra, registrou os depoimentos de alguns dos jogadores que foram importantes para a campanha história de 2023 do Leão. O zagueiro-artilheiro Wagner Leonardo disse não ter palavras para explicar o sentimento e seguiu para as comemorações com a torcida.

“Inexplicável! Glória a Deus por tudo! Estamos muito felizes e agora vamos desfrutar com a torcida” disse Wagner

E por falar em zagueiro, Camutanga também comentou sobre o momento que vem vivendo, sendo, junto com Wagner Leonardo, a terceira dupla de zaga menos vazada da competição, com 28 sofridos, dois a mais que Guarani e Vila Nova. Camutanga garantiu que o resultados devem muito a humildade e o pé no chão que o elenco teve por toda a competição.

“A gente fica feliz, né. Agradecer a Deus por tudo que estamos vivendo aqui. A gente começou o ano muito mal, de uma forma que não esperávamos e esse final de ano foi coroado com o acesso e um passo do título. Isso é fruto do nosso trabalho. Trabalhamos em silêncio, com muita humildade e pé no chão e desta forma fizemos uma grande campanha.” disse o zagueiro

Para a equipe continuar com o bom desempenho na Série A, a dupla de zaga vem sendo cotada para renovar o contrato com o Leão. Perguntado sobre essa possível renovação, Camutanga garantiu não estar pensado sobre isso agora e deseja apenas comemorar o acesso e focar no título.

“A gente não está pensando nisso ainda. Estávamos muito concentrados em conquistar primeiro o acesso. Mas assim, eu espero que tudo possa ser resolvido com o meu empresário e eles. Meu foco ainda é buscar o título e depois a gente pensa nisso.“ disse o jogador

E por falar em título, o primeiro campeonato nacional do Vitória pode vir ainda nesta terça-feira, 14, em caso de tropeço do Criciúma sobre o Guarani. O clube catarinense acumula 60 pontos e ainda disputará três jogos, alcançando no máximo 69, os mesmos do Vitória. Portanto, caso não vença a equipe alviverde na terça, o Tigre do sul dirá adeus ao título.

Entretanto, mesmo que o Criciúma vença, o Vitória precisará somente de um empate contra o Sport, em partida que ocorre no sábado, 18, no Barradão. Questionado sobre as possibilidades, Camutanga afirmou que, de uma forma ou de outra, a comemoração do título será ainda nesta semana.

“Tem essa possibilidade de ser amanhã, e se for, a gente vai comemorar e agradecer. Se não, seremos campeões diante da nossa torcida, porque eles merecem depois de tudo que fizeram este ano pela gente. Nos abraçaram de uma forma que não tem como explicar", finalizou o zagueiro.

O capitão da equipe, Zeca demonstrou emoção ao viver a atual temporada com o clube e afirmou estar muito feliz no Vitória, além de valorizar a festa que a torcida faz desde o inicio do campeonato.

“Eu estou muito feliz, é gratificante demais. Não tenho nem palavras para descrever. A torcida fez isso desde o início do campeonato e isso aqui é indescritível. É muito gratificante ser Vitória”, disse o lateral.

“Me emociona e me faz feliz. Eu que já passei por muitas coisas, como eu já falei, mas estou me sentindo muito feliz no Vitória", finalizou o capitão.

Marcado como o gol do acesso, Welder, que responsável pela virada no último minuto diante do Novorizontino, o atacante comentou que a ficha ainda está caindo e afirmou estar muito grato pelo momento.

"A ficha ainda está caindo. Foi eufórico demais, maravilhoso demais. Eu pedi a Deus pelo gol, para ele me honrar desta forma e eu fico feliz que fui honrado. Agora eu só tenho que agradecer. Gratidão", disse o detentor do gol do acesso.