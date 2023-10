Ajustes Finais: Vitória realiza último treino antes de encarar Ituano

O Vitória realizou o último treino para o confronto diante do Ituano nesta quinta-feira, 21. A partida ocorrerá em Itu-SP, às 21h30, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Leão da Barra segue na liderança da competição, com 52 pontos, enquanto o Ituano é o 14° colocado, com 33 pontos.

Visando chegar aos 55 pontos e se manter no topo da tabela, Léo Condé iniciou a sessão de treino com o aquecimento em uma roda de bobinho, no qual ficaram por 15 minutos. Em seguida preparador físico Diego Kami Mura aplicou uma série de exercícios focados no passe de bola.

Na sequência, Condé reuniu os jogadores convocados para o jogo e realizou um treino tático posicional, onde aplicou às estratégias defensivas e ofensivas, além de saída de bola e bola parada.

Enquanto os convocados estavam sob comando do técnico, os demais jogadores realizaram uma atividade focando em finalizações com cruzamento e chutes a gol, dessa vez o assistente técnico Renato Negrão estava a frente. Para finalizar, o grupo se reuniu aos reservas e realizaram um treino em campo reduzido.

A equipe terá a volta do volante Dudu e o atacante Iury Castilho que cumpriram suspensão no último jogo. A delegação rubro-negra embarcará para São Paulo e ficarão hospedados em Indaiatuba.