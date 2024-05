Al-Hilal conquista liga saudita com três rodadas de antecedência | A TARDE

O Al-Hilal garantiu, neste sábado, 11, o título do Campeonato Saudita 2023/24. Com a conquista, o time do técnico portugues Jorge Jesus e do atacante Neymar se isolou ainda mais como a equipe que mais venceu o torneio nacional, com 19 títulos.

A conquista veio após a goleada sobre o Al-Hazem, por 4 a 1, pela 31ª rodada do torneio. Com mais nove pontos a disputar, o Al-Hilal chegou a 89 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Al-Nassr, que tem 77, na segunda posição.

A temporada do Al-Hilal ainda foi marcada pelo recorde de vitórias seguidas, com o time de Jorge Jesus ainda buscado terminar a campanha do título invicto. Até agora, a equipe tem 29 vitórias e dois empates em 31 rodadas.

O Al-Hilal conquistou seis das últimas oito edições da liga saudita. Seu domínio foi quebrado no período apenas pelo Al-Nassr, vencedor em 2018/19, e o Al-Ittihad, na temporada passada.



